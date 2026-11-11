강남 구룡마을서 또 화재…소방 진화 작업 중

(서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 2일 서울 강남구 구룡마을에서 경찰과 소방 관계자들이 화재 원인을 조사하기 위한 추가 합동감식을 하고 있다. 2026.11.2 seephoto@yna.co.kr

11일 새벽 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 또다시 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.



소방 당국에 따르면 이날 오전 4시 28분께 구룡마을 8지구 한 주택에서 화재가 발생했다.



당국은 14분 만에 초진에 성공했으나 아직 진화 작업을 이어가고 있다.



초진은 불길을 통제할 수 있고 연소 확대 우려가 없는 단계를 말한다.



아직까지 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.



당국은 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.



최근 구룡마을에는 화재가 잇따르고 있다.



지난달 27일 오후 3시 50분께 발생한 화재는 2지구 가건물에서 시작돼 강풍을 타고 1·3·7지구로 번졌다.



올해 1월 16일에도 불이 나 4지구와 6지구 등을 태우다가 8시간 만에 진화됐다.



구룡마을은 1970∼1980년대 강남 개발 과정에서 밀려난 철거민 등이 모인 무허가 판자촌이다.



2016년 도시개발구역으로 지정된 뒤 서울주택도시개발공사(SH)가 사업시행자를 맡아 재개발을 추진하면서 주민들과 갈등이 이어져 왔다.



서울시에 따르면 지난달 15일 기준 기존 1천107세대 가운데 950세대(85.8%)가 이주를 마쳤고, 157세대(14.2%)가 아직 이주하지 않은 상태로 남아 있었다.

<연합>

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