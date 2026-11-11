"젠슨황 연인 앨리스황, 10조원 엔비디아 AI칩 중국으로 밀반입"

중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 관계를 악용해 미국산 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 들여온 것으로 나타났다.



황 CEO와 앨리스 황의 연인 관계가 최소 75억 달러(약 10조원) 규모의 엔비디아 AI 칩을 중국 기업들에 우회 유출·운송하는 데 기여했다고 로이터 통신이 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 10일(현지시간) 보도했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO와 나란히 앉은 앨리스 황. 로이터 연합뉴스

◇ 앨리스황, 남편 추정 인물과 여동생 동원해 복잡한 기업망 구축



보도에 따르면 앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이와 여동생 황위 등 가족과 함께 중국과 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 기업망을 구축해 엔비디아 칩을 확보했다.



앨리스 황은 캉웨이를 대외적으로 남편으로 소개했지만, 두 사람이 실제 결혼했는지는 확인되지 않았다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.



이들은 2023년 6월에 세워진 중국 기업 '상하이 센추리 리통'과 싱가포르 법인 '메가스피드', 메가스피드의 자회사로 말레이시아에 설립한 '스피드매트릭스' 등을 연결고리로 사용했다.



황위가 창업 주주 명단에 있는 센추리 리통은 설립 4개월 만인 2023년 10월 엔비디아에서 '선호 클라우드 파트너' 지위를 확보해 칩을 우선 공급받았다.



그러나 미국의 대(對)중국 수출 통제로 엔비디아 칩의 주문이 중단되거나 지연되자 앨리스 황이 나서 엔비디아 등의 인맥을 활용해 물량을 확보했다는 것이다.



◇ 고성능 AI칩 24만개 中에 밀반입…알리바바·텐센트 AI모델 훈련에 사용



앨리스 황이 중국으로 밀반입하거나 데이터센터 연산자원 임대 방식으로 중국에 제공된 엔비디아의 고성능 반도체는 H100, H200과 A100 등 모두 24만 개에 달했다.



이들 반도체를 통한 연산 용량은 알리바바와 텐센트는 물론 중국 내 중소 AI 기업에도 제공돼 AI 모델 훈련 등에 사용됐다.



이 과정에서 활용된 기업 메가스피드는 앨리스 황이 2023년 중국 온라인 게임사 '7로드'(7Road)의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니를 동원해 인수한 뒤 사명을 바꾼 것이라고 NYT는 설명했다.



앨리스 황은 메가스피드의 임원 직함으로 대외 활동을 했고, 메가스피드 홈페이지의 임원 명단에도 한때 앨리스 황이 기재돼 있었다.



메가스피드의 말레이시아 자회사 스피드매트릭스는 서버와 지식재산권을 알리바바의 자회사인 에이펙스(Apex)에 담보로 제공하는 방식으로 알리바바를 핵심 고객으로 확보했다.



◇ 앨리스 황, 서류상 흔적 안남기는 방식으로 추적 피해



앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 활용해 기술업계와 투자자 등 사이에서 신뢰를 구축하면서도 자신의 구체적인 역할은 모호하게 유지하고 서류상으로 흔적을 남기지 않는 방식으로 추적을 피해 왔다.



앨리스 황은 최근 3년간 황 CEO를 중국 상하이와 대만, 실리콘밸리의 엔비디아 본사, 캘리포니아주 새너제이 남쪽의 골프 리조트 등 전 세계 각지에서 만난 것으로 조사됐다.



그는 2024년 6월 대만에서 열린 기술 행사에서 자신이 황 CEO를 부를 수 있다고 친분을 과시하기도 했다.



당시 행사에 참석했던 파커 슈미트 넷선더 CEO는 "그(앨리스 황)가 '여러분, 제가 젠슨을 여기 데려올 수 있어요'라고 말하고 나서 곧바로 젠슨이 나타났다"고 말했다.



그러나 앨리스 황의 이와 같은 행각은 AI 칩을 대규모로 주문한 것이 미국 상무부에 포착되며 추적의 실마리를 남겼다.



상무부가 파견한 담당자는 메가스피드의 데이터센터에 포장을 뜯지 않은 엔비디아 장비가 쌓여 있는 것을 확인했고, 대만 당국도 그해부터 미국 정부의 요청에 따라 앨리스 황의 방문을 감시했다.



싱가포르 당국도 메가스피드를 조사하면서 수입품 허위 신고 등 혐의로 앨리스 황을 소환했으나, 해당 수사는 증거 불충분으로 종결됐고, 이후 앨리스 황은 상하이로 출국했다.



다만 이후에도 메가스피드는 관련 사업을 계속 추진 중이며 말레이시아 사무실에도 앨리스 황과 연관이 있는 다른 임원이 데이터센터 공사 진행을 지휘했고, 그와 연결된 다른 기업이 엔지니어도 파견했다고 소식통은 전했다.

<연합>

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