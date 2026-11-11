1000만원이 한 달 만에 512만원…개미 2조 몰린 레버리지의 배신 [숫자 뒤의 진실]

1000만원을 넣었다면 512만1000원이 남았다. 지난달 6일부터 이달 5일까지 KODEX 코스닥150레버리지 상장지수펀드(ETF) 가격이 48.79% 떨어졌기 때문이다.

주식시장 변동성이 커진 가운데 한 투자자가 모니터에 표시된 주가 차트를 보며 머리를 감싸 쥐고 있다. 게티이미지

남은 돈을 1000만원으로 되돌리려면 지금 가격에서 95.27% 올라야 한다. 같은 기간 개인 투자자가 가장 많이 사들인 ETF는 이 상품을 포함한 레버리지 ETF 두 종목이었다.

◆개인 순매수 1·2위 모두 레버리지

11일 한국거래소 등에 따르면 개인 순매수 1위는 KODEX 레버리지(1조2199억원)다. 코스피200지수의 하루 수익률을 2배로 따라간다. 2위 KODEX 코스닥150레버리지(9413억원)는 코스닥150지수를 같은 방식으로 따라간다. 두 상품의 순매수액은 합쳐서 2조1612억원이다.

같은 기간 KODEX 레버리지는 45.36% 떨어졌다. 마지막 날인 5일 하루에만 코스피가 5.28% 내린 5383.80, 코스닥이 5.11% 내린 678.41로 마감하면서 손실이 커졌다. 이 수치는 한 달 동안의 ETF 가격 변화율이다. 개인 투자자가 실제로 입은 손실은 언제, 얼마에 샀느냐에 따라 다르다.

손실이 커질수록 원금 회복에 필요한 상승률은 손실률보다 빠르게 늘어난다. 20% 떨어지면 25%, 50% 떨어지면 100% 올라야 원금이 된다. 같은 계산으로 KODEX 레버리지는 83.02% 올라야 한다.

◆지수 하락률의 2배와 다른 이유

같은 기간 코스피200지수는 24.46%, 코스닥150지수는 27.09% 내렸다. 이를 2배로 계산하면 각각 48.92%, 54.18%인데, 실제 ETF 하락률은 이보다 작았다.

레버리지 ETF는 매일의 수익률을 2배로 따라간다. 지수가 오르내린 순서에 따라 한 달 결과가 달라진다. 지수가 한 방향으로 계속 내리면 이번처럼 ETF 손실이 지수 하락률의 2배보다 작을 수 있다. 오르내림이 반복되면 ETF 수익률은 지수 수익률의 2배보다 나빠진다.

지수가 100에서 80으로 20% 떨어졌다가 다음 날 25% 올라 100으로 돌아왔다고 하자. 2배 레버리지 ETF는 100에서 60으로 40% 떨어진 뒤 50% 올라 90이 된다. 지수는 제자리인데 ETF는 10% 손해를 본다.

◆물타기 전 따져봐야 할 것

금융위원회와 금융감독원도 올해 5월 단일종목 레버리지 상품 상장을 앞두고 같은 위험을 안내했다. 기초자산 주가가 변하지 않아도 원금이 꾸준히 줄어들 수 있으니 단기 투자용으로만 쓰라는 내용이다.

레버리지 ETF 급락으로 손실을 본 개인 투자자를 표현한 이미지. 한 달간 투자금 1000만원이 512만1000원으로 줄어든 상황을 시각화했다. AI 생성 이미지

가격이 떨어졌을 때 더 사면 평균 매입 단가는 낮아진다. 가격이 또 내리면 늘린 투자금만큼 손실액도 커진다. 지수가 반등해도 레버리지 ETF가 원금을 회복한다는 보장은 없다.

추가 매수를 고민한다면 지수 전망보다 3가지를 먼저 확인해야 한다. 현재 손실률, 원금 회복에 필요한 상승률, 더 떨어졌을 때 버틸 수 있는지다.

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