꽁꽁 언 삼겹살, 비닐 안 떨어진다고 억지로 뜯었다간…

냉동실에서 꺼낸 삼겹살에 지퍼백이 얼어붙어 손으로 당겨도 잘 떨어지지 않는다.

냉동 삼겹살에 달라붙은 비닐 포장재를 손으로 떼어내는 장면을 재현한 이미지. 얼어붙은 포장재를 강제로 분리하면 마찰로 미세플라스틱 입자가 떨어질 가능성이 있다는 전문가 지적이 나왔다. 생성형 AI 이미지

이때 힘으로 떼면 비닐 표면이 마찰을 받아 미세플라스틱이 떨어질 수 있다는 전문가 지적이 나왔다.

◆‘2034개’와 다른 냉동 조건 실험 수치

최근 국제학술지 ‘환경과학과 기술(ES&T)’에 온라인으로 실린 논문은 식품 포장에 쓰는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 필름에서 미세플라스틱이 나온다고 보고했다. 중국 칭화대, 미국 스탠퍼드대·조지아공대 연구자가 참여했다.

연구진은 물에 담근 필름을 전자레인지, 가열, 증기, 자외선, 냉장, 냉동, 냉동·해동 반복 조건에 노출했다. 검출된 입자는 1㎠당 66~2034개, 크기는 10~5000㎛였다. 처리 없이 물에만 담가 둔 필름보다 15~453배 많았다.

최댓값 2034개는 냉장·냉동이 아닌 다른 처리 조건에서 나온 수치다. 냉장·냉동 조건만 보면 영하 20도에서 30일 보관한 필름은 66개, 60일 보관한 필름은 112개였다. 영하 20도에서 24시간 얼리고 25도에서 24시간 녹이는 과정을 두 번 반복하면 132개, 네 번 반복하면 183개가 나왔다.

◆얼어붙은 비닐, 억지로 떼면 안 되는 이유

음식 표면의 물기가 얼면서 비닐 안쪽에 달라붙는다. 강상욱 상명대 화학에너지공학과 교수는 얼어붙은 상태로 음식과 포장재를 떼면 물리적 마찰이 커지고, 이때 포장재 표면의 미세 입자가 떨어질 수 있다고 설명했다.

2024년 12월 같은 학술지에 실린 미국 캘리포니아대 샌프란시스코캠퍼스(UCSF) 연구진의 신속 체계적 문헌고찰은 사람 관찰연구 3편과 동물실험 28편을 분석했다.

연구진은 미세플라스틱 노출이 생식·소화·호흡기 건강에 해를 끼친다고 ‘의심된다(suspected)’고 결론 내렸고, 대장암·폐암과 연관됐을 가능성도 제시했다.

분석 대상은 대부분 동물실험이다. 사람 연구는 생식 2편, 호흡기 1편이었고 소화기를 다룬 사람 연구는 없었다. 연구진 중 한 명이 미국 환경단체 NRDC에 쓴 글에 따르면 동물실험의 79%는 폴리스티렌 구형 입자를 썼다.

◆냉동식품 해동법, 한국·미국 지침 차이

식품의약품안전처는 냉동 육류를 냉장실에서 녹이라고 안내한다. 상온에 두면 먼저 녹은 겉면이 오랫동안 높은 온도에 머물러 세균이 늘기 때문이다.

식약처는 4.5도를 넘지 않는 온도에서 천천히 녹이라고 권하고, 물에 담가 녹이는 방식은 권하지 않는다. 냉장 해동할 때는 흘러나온 육즙이 다른 식재료에 닿지 않도록 고기를 받침 용기에 담는다.

조리 전 생삼겹살이 쟁반 위에 놓여 있다. 삼겹살을 비닐에 담아 냉동 보관하면 고기 표면의 수분이 얼면서 포장재가 달라붙을 수 있다. 전문가들은 얼어붙은 비닐을 무리하게 떼지 말고 냉장실에서 천천히 해동할 것을 권고한다. unsplash

미국 농무부(USDA)는 찬물 해동도 안전한 방법으로 안내한다. 물이 새지 않게 밀봉한 고기를 찬물에 담그고 30분마다 물을 갈아 준다. 다 녹으면 바로 조리한다. 1파운드(약 450g) 정도의 소포장은 1시간 안에 녹을 수 있다고 USDA는 설명한다.

전자레인지로 녹일 때는 포장재가 전자레인지에 써도 되는 제품인지 먼저 확인한다. 확실하지 않으면 비닐을 벗겨 전자레인지용 용기에 옮긴다. 찢어지거나 손상된 포장재는 다시 쓰지 않는다.

지퍼백이 고기에 얼어붙었다면 냉장실로 옮겨 녹인 뒤 떼면 된다. 이렇게 하면 포장재에 가해지는 마찰과 해동 중 세균 증식을 함께 줄일 수 있다.

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