“잼 같은 프리미티보는 가라!”...‘원조 마을 140년 맹주’ 코피의 우아한 반전 [최현태 기자의 와인홀릭]

이탈리아 아름다운 휴양지 풀리아가 고향

200여년전 조이아 델 콜레 마을에 첫 식재

코피, 140년 와인 빚은 마을 ‘터줏대감’

‘탄산 침용’ 활용 산도·과일향 신선

코피 돈 안토니오를 소개하는 브랜드 앰배서더 루카 팔미로타(Luca Palmirotta). 최현태 기자

이탈리아 지도에서 장화 모양 반도의 구두 뒤축을 찾으면 그곳이 풀리아(Puglia)입니다. 아드리아해와 이오니아해를 양옆에 끼고 에메랄드빛 해변과 하얀 골목 마을이 이어지는, 남부 이탈리아의 대표 휴양지입니다. 이탈리아에서 손꼽힐정도로 많은 포도를 생산해 ‘이탈리아의 와인 저장고’라는 별명이 붙은 거대한 와인 산지이기도 합니다. 특히 이탈리아 프리미티보(Primitivo) 품종의 고향으로, 풀리아의 조이아 델 콜레(Gioia del Colle) 마을은 1799년 이탈리아에서 처음으로 프리미티보를 심은 기록을 간직한 ‘이탈리아 프리미티보의 발상지’입니다. 작열하는 남부의 태양 속에서도 산미가 생생하고 우아한 풍미를 지닌 ‘반전 매력’의 프리미티보가 나는 아주 특별한 땅이기도 합니다. 그 땅을 140년 넘게 지켜온 터줏대감이 바로 카사 비니콜라 코피(Casa Vinicola Coppi) 입니다.

이탈리아 와인 산지. Nicks Wine Merchants

◆‘풀리아 언덕의 보석’ 조이아 델 콜레

프리미티보는 ‘일찍 익는다’는 뜻의 라틴어 ‘프리마티부스(Primativus)’에서 왔습니다. 1799년 조이아 델 콜레의 성직자 프란체스코 필리포 인델리카티(Francesco Filippo Indellicati)는 다른 포도보다 일찍 익는 이 품종을 골라 따로 심었는데 프리미티보 식재의 첫 기록입니다. 조이아 델 콜레가 ‘프리미티보의 발상지’로 불리는 이유입니다. 훗날 유전자 분석으로 이 품종이 미국 캘리포니아의 대표 품종 진판델(Zinfandel), 크로아티아의 토착 품종 츠를예나크 카슈텔란스키(Crljenak Kaštelanski)와 같은 품종이라는 사실도 밝혀졌습니다.

프리미티보. 코피 홈페이지

풀리아라고 하면 흔히 끝없이 펼쳐진 평평하고 무더운 들판을 떠올립니다. 하지만 조이아 델 콜레의 풍경은 전혀 다릅니다. 포도밭은 ‘무르자(Murgia)’라 불리는 카르스트 지형의 석회암 고원 위, 해발 300~450m의 언덕에 자리 잡고 있습니다. 풀리아에서 가장 높은 포도밭에 속합니다. 지명의 ‘콜레(Colle)’도 이탈리아어로 ‘언덕’이라는 뜻입니다. 높은 고도는 큰 일교차를 만듭니다. 포도가 익어가는 시기에 낮 기온은 섭씨 30도까지 오르지만 밤이면 기온이 뚝 떨어집니다. 뜨거운 낮 햇살이 당도를 쭉쭉 끌어올리고, 서늘한 밤공기는 포도가 충분히 쉬면서 생기발랄한 산도를 잘 움켜지게 만듭니다. 덕분에 잘 익은 과실미와 생생한 산미를 함께 갖춘, 균형 잡히고 우아한 프리미티보가 나옵니다.

코피 포도밭. 인스타그램

토양도 남다릅니다. 철분이 많아 붉은빛을 띠는 테라 로사(Terra Rossa)와 석회질 점토, 부서진 석회암 돌이 뒤섞여 있습니다. 배수가 잘되고 척박한 땅이라 포도나무는 수확량을 스스로 줄이고 뿌리를 깊이 내립니다. 와인에 단단한 구조감과 짭조름한 미네랄 뉘앙스가 깃드는 이유입니다.

조이아 델 콜레는 1987년 DOC(원산지 통제 명칭)로 지정됐습니다. 이름은 조이아 델 콜레지만 마을 하나만 가리키는 것은 아닙니다. DOC 구역은 바리(Bari)주의 조이아 델 콜레, 콘베르사노(Conversano) 등 16개 마을에 걸쳐 있습니다.

풀리아 세부 산지와 조이아 델 콜레 DOC(가운데 주황색). WSG

레드와 로제는 프리미티보에 몬테풀치아노, 산지오베제, 네그로아마로, 말바시아 네라를 섞어 만들고, 화이트는 트레비아노 토스카노를 중심으로 빚습니다. 이 DOC에서 품종 이름을 레이블에 내걸 수 있는 와인은 프리미티보와 알레아티코 둘뿐인데, 알레아티코는 달콤한 스위트 와인과 주정 강화 와인으로 만듭니다. 그래서 이 DOC의 주인공은 단연 프리미티보입니다. 이 DOC는 프리미티보 100%로 만들어야 하고 최소 알코올 도수 13%를 지켜야 합니다. 리제르바 등급은 14% 이상에 2년 이상 숙성해야 합니다. 생산자는 20곳 남짓에 불과해 풀리아에서도 희소성이 높은 산지로 꼽힙니다.

코피 올드바인. 인스타그램

조이아 델 콜레 프리미티보의 매력은 또 다른 프리미티보 명산지 만두리아(Manduria)와 비교하면 선명하게 드러납니다. 바다와 가까운 낮은 평지의 만두리아가 잼처럼 진하고 달콤하며 묵직한 프리미티보를 만든다면, 조이아 델 콜레는 생생한 산미와 미네랄, 정교한 균형을 앞세웁니다. 잔당이 적어 깔끔하고 블랙체리와 자두 같은 과실 향에 검은 후추, 감초, 지중해 허브의 스파이시한 향이 어우러집니다. 높은 산도와 단단한 구조 덕분에 숙성 잠재력도 뛰어납니다.

코피 와이너리 전경. 인스타그램

◆140년 조이아 지킨 맹주 코피

조이아 델 콜레 DOC의 맹주는 단연 코피입니다. 역사는 1882년으로 거슬러 올라갑니다. 바리 근교의 작은 마을 투리(Turi)에서 한 포도 재배자가 와이너리를 세웠습니다. 풀리아에서 가장 오래된 와이너리 중 하나입니다. 투리는 조이아 델 콜레 DOC 구역에 속한 마을이고, 코피의 포도밭은 투리와 이웃 마을 콘베르사노 일대 언덕에 펼쳐져 있습니다. 1929년에는 당시 소유주이던 자케오(Zaccheo) 가문이 건축가 프란체스코 스케티니(Francesco Schettini)에게 맡겨 석회암 건물을 단장했고, 그 모습은 지금도 고스란히 남아 있습니다. 셀러 안에는 바위를 직접 파내 만든 방들이 있습니다. 한국을 찾은 코피 패밀리이자 브랜드 앰배서더 루카 팔미로타(Luca Palmirotta)는 “과거에는 바위를 파서 만든 방 하나하나가 발효조 역할을 했다”고 소개합니다.

안토니오 코피. 인스타그램

이 유서 깊은 셀러에 운명처럼 한 청년이 찾아옵니다. 1960년대 말 이곳을 일을 시작한 양조학자 안토니오 코피(Antonio Coppi) 입니다. 와인에 푹 빠진 그는 열정적으로 일했고, 그를 아낀 원래 소유주는 그에게 와이너리를 인수할 기회를 줬습니다. 그렇게 1970년대 안토니오 코피가 와이너리의 새 주인이 됐습니다.

당시 풀리아 와인은 이탈리아 와인업계에서 제대로 대접받지 못했습니다. 값싼 대용량 와인이나 북부 와인에 섞을 벌크 와인의 산지 정도로 여겨졌습니다. 하지만 안토니오 코피는 풀리아 와인의 명성을 만들겠다는 목표를 일생의 사명으로 삼았습니다. 그는 목조 구조물 같은 전통 양식을 해치지 않는 선에서 설비를 현대화했고, 1990년대 초에는 풀리아 와인업계에서 일찌감치 병입 설비를 들여놨습니다. ‘프리미티보 디 조이아 델 콜레 DOC 보호 협회(Consorzio di Tutela)’의 설립도 그가 이끌었습니다.

상원의원을 지낸 안토니오 코피에게 헌정하는 코피 세나토레. 인스타그램

안토니오 코피는 와인만 만든 인물이 아닙니다. 1992~1994년 로마에서 상원의원을 지냈고, 슈퍼카와 클래식카 사업에도 손을 댔을 만큼 다재다능했습니다. 코피의 대표 와인 ‘세나토레(Senatore)’도 이탈리아어로 상원의원이라는 뜻으로, 그의 이력에 바치는 오마주입니다. 결정적인 전환점은 2006년에 찾아왔습니다. 프리미티보 ‘바니토소 리제르바(Vanitoso Riserva) 1999’가 이탈리아 최대 와인 박람회 빈이탈리(Vinitaly)에서 그랑 메달리아 도로(Gran Medaglia d’Oro)를 받게 됩니다. “그전까지 프리미티보는 그다지 중요한 와인으로 여겨지지 않았지만, 이 수상으로 프리미티보가 공식적으로 중요한 와인으로 인정받게 됐답니다.”

코피 패밀리. 인스타그램

안토니오 코피는 2024년 세상을 떠났고, 지금은 2세대가 가업을 잇습니다. 아버지처럼 양조학자인 미리암 코피(Miriam Coppi)가 와인을 만들고, 리시아 코피(Lisia Coppi)는 행정을 맡고 있습니다. 도니 코피(Doni Coppi)는 경영을 이끌고 있습니다. 코피 와이너리는 포도밭 약 100ha를 소유하고 있는데, 축구장 100개에 해당하는 넓이입니다. 포도밭 주변에는 올리브 숲과 아몬드 농장, 목초지가 어우러져 있습니다. 코피의 원칙은 단순하지만 엄격합니다. 오직 풀리아의 토착 품종만으로 와인을 만듭니다. 프리미티보를 중심으로 네그로아마로, 알레아티코, 팔랑기나, 말바시아 비앙카, 말바시아 네라, 베르데카, 수수마니엘로 등을 다룹니다.

코피 대표 와인. 최현태 기자

◆같은 언덕, 네 가지 해석

코피 와인은 바이닝 인터내셔널에서 수입합니다. 코피의 프리미티보는 모두 같은 악보에서 출발합니다. 조이아 델 콜레 DOC 구역 안, 투리와 콘베르사노 언덕에서 자란 프리미티보라는 하나의 주제 선율입니다. 하지만 연주는 저마다 다릅니다. 바니토소는 긴 호흡으로 깊이를 쌓아 올리는 교향곡이고, 세나토레는 군더더기 없이 정교한 실내악 현악 사중주입니다. 돈 안토니오는 틀을 깨고 리듬을 비튼 스윙 재즈, 시니스칼코는 누구나 흥얼거리게 되는 잘 만든 팝송입니다. 같은 포도가 어떤 발효와 어떤 통을 만나느냐에 따라 전혀 다른 음악으로 변주됩니다.

코피 바니토소 프리미티보 리제르바. 인스타그램

▶코피 바니토소 프리미티보 리제르바(Coppi Vanitoso Primitivo Riserva)

잘 익은 블랙베리와 체리, 자두의 묵직한 과실 향이 중심을 잡습니다. 그 뒤로 레드 커런트, 커피, 밀크 초콜릿, 이국적인 스파이스가 피어나고 은은한 훈연 향과 가죽 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 드라이하고 따뜻하며 부드러운 풀바디입니다. 촘촘하게 짜인 타닌이 층층이 쌓이며 구조를 세우고, 스파이시한 피니시가 길고 힘차게 뻗어 나갑니다. 숙성될수록 질감은 벨벳처럼 매끄러워집니다.

코피 바니토소. 인스타그램

“작황이 뛰어난 해에만 생산하는 바니토소는 코피뿐 아니라 풀리아 전체에 아주 중요한 프리미티보입니다. 명상의 프리미티보라고 부르고 싶군요. 잔 속에서 계속 변해 처음에는 한 가지 과일을 느끼다가 몇 분 뒤에는 전혀 다른 과일을 맛보게 됩니다. 흔히 떠올리는 단순하고 과일 맛만 있는 프리미티보와 달리 훨씬 복합적이고 다채롭답니다. 잘 보관하면 15년 이상 숙성 잠재력도 있습니다.” 코피 컬렉션에서 가장 많은 상을 받고 가장 사랑받는 와인으로 1999 빈티지가 2006년 비니탈리에서 그랑 메달리아 도로를 받으며 프리미티보의 위상을 바꿔놨습니다.

코피 세나토레. 최현태 기자

▶코피 세나토레(Senatore) 프리미티보

잔을 돌리면 잘 익은 체리와 키르슈, 레드 커런트 같은 붉은 과실 향이 먼저 피어오르고, 은은한 스파이스와 타임·로즈마리를 닮은 지중해 허브 향이 뒤를 받칩니다. 입에 머금으면 따뜻하고 부드럽지만 결코 무겁지 않습니다. 생생한 산미가 와인의 척추처럼 중심을 잡고, 결이 고운 타닌이 매끄럽게 흐릅니다. 감초와 말린 스파이스 풍미에 석회암 토양에서 온 짭조름한 미네랄 여운이 길게 이어집니다. 세월이 흐를수록 과실은 차분해지고 감초와 말린 허브, 숙성 향이 겹겹이 쌓입니다. 숙성 치즈와 간을 한 흰 살 육류, 채소 수프, 정성 들인 고기 요리와 잘 어울립니다. 한식은 간장 양념의 갈비찜이나 불고기와 매칭하면 산미가 양념의 단맛을 산뜻하게 정리해 줍니다.

코피 세나토레 감베로로쏘 트레 비키에리 수상. 인스타그램

와인을 만드는 포도가 자라는 포도밭을 지문처럼 그린 레이블이 시선을 사로잡습니다. 아주 제한된 구역에서 소량만 생산되는 와인이라는 뜻을 담았습니다. 감베로 로소(Gambero Rosso)의 최고 등급 ‘트레 비키에리(Tre Bicchieri)’를 12~13년 연속 받은 코피의 시그니처 와인입니다. 특히 2023 빈티지는 이탈리아 소믈리에 재단의 와인 가이드 ‘비벤다(Bibenda) 2027’에서 3만종 넘는 와인을 시음해 뽑은 ‘이탈리아 최고의 와인 10선’에 들었습니다. 루카는 “프리미티보 디 조이아 델 콜레 DOC 와인으로는 처음이고, 풀리아 와인으로는 3년 만의 선정”이라고 의미를 부여했습니다. 시상식은 11월 28일 로마에서 열립니다.

코피 돈 안토니오. 인스타그램

▶코피 돈 안토니오(Don Antonio) 프리미티보

이름 그대로 창립자 안토니오 코피에게 헌정하는 와인입니다. 잘 익은 블랙베리와 블랙체리, 으깬 베리의 과즙 같은 향이 터져 나오고, 발사믹 뉘앙스와 흰 후추, 달콤한 스파이스가 뒤따릅니다. 시간이 지나면 자두와 블랙 올리브, 은은한 가죽 향이 겹겹이 쌓입니다. 입안에서는 둥글고 과즙이 넘치며, 촘촘하게 짜인 타닌이 유연하게 혀를 감쌉니다. 리소토 같은 첫 코스 요리, 칠면조 로스트와 각종 구이, 숙성 치즈, 수프와 잘 어울립니다. 풍만한 과실미와 부드러운 타닌은 떡갈비나 양념 돼지갈비 같은 달콤 짭조름한 한식 구이와도 찰떡궁합입니다.

코피 돈 안 토니오. 인스타그램

묵직한 프리미티보인데도 놀라울 만큼 신선하고, 피니시에는 짭조름한 여운이 남습니다. 이유가 있습니다. 신선한 과일향과 부드러운 탄닌을 뽑아내는 탄산침용 방식으로 만들기 때문입니다. 프랑스 보졸레의 가메 와인에서 많이 쓰는 방식은 세미 탄산 침용(Semi-Carbonic Maceration) 기법입니다. 세미 탄산 침용은 포도를 으깨지 않고 송이째 탱크에 담아 밀폐하는 양조법입니다. 바닥의 포도가 무게에 눌려 터지면서 흘러나온 즙이 먼저 발효하고, 이때 생긴 탄산가스가 탱크를 가득 채워 산소를 몰아냅니다. 산소가 사라지면 위쪽의 온전한 포도알 속에서는 효모가 아닌 포도 자체의 효소가 움직여 당분 일부를 알코올로 바꾸는 ‘세포 내 발효’가 일어납니다. 이 과정에서 껍질의 붉은 색소인 안토시아닌이 과육으로 스며들어 색이 짙어지고 풍미도 한층 끌어올려집니다. 반면 타닌은 알코올에 잘 녹는 성분이라, 아직 본격적인 발효가 시작되기 전인 이 단계에서는 적게 우러납니다. 색과 풍미는 풍성하게, 타닌은 부드럽게 얻을 수 있는 이유입니다.

코피 돈 안토니오. 인스타그램

포도알 속 알코올 도수가 2도 안팎에 이르면 껍질이 터지면서 즙이 흘러나오고, 그때부터 효모에 의한 본격적인 알코올 발효가 시작됩니다. 덕분에 세포 내 발효에서 생긴 바나나와 시나몬, 키르슈, 풍선껌 같은 발랄한 향이 프리미티보 본연의 진한 과일 풍미와 어우러져 와인에 생기를 불어넣습니다. 세미와 달리 일반적인 탄산 침용은 탄산가스를 이 과정을 탄산가스를 직접 주입해서 진행합니다. 돈 안토니오를 만드는 포도밭은 조이아 델 콜레 DOC 구역 안에 있지만, 규정이 허용하지 않는 세미 탄산 침용을 쓰기 때문에 풀리아 IGP로 출시합니다.

코피 브랜드 앰배서더 루카 팔미로타. 최현태 기자

“보통 프리미티보는 일찍 수확하지만 돈 안토니오는 포도가 건포도처럼 보일 만큼 과숙했을 때 늦게 수확해 당분과 풍미를 응축합니다. 하지만 우리가 원하는 건 우아하고 신선하며 과일 향이 풍부한 와인이라 세미 탄산 침용을 합니다”. 약 7~8일간 탄산 침용한 뒤 일반 발효로 이어가고, 1만 리터 대형 슬라보니아 오크 통에서 말로락틱 발효와 함께 6개월간 숙성합니다. 이후 최소 1년 병 숙성을 거쳐 출시합니다. 알코올 도수는 14.5%입니다. 감베로 로소 2020에서 트레 비키에리를 받았고, 2017 빈티지는 팔스타프에서 93점을 받았습니다.

코피 시니스칼코. 최현태 기자

▶코피 시니스칼코(Siniscalco) 프리미티보

잔에서는 갓 딴 체리와 새콤한 체리, 라즈베리 같은 과실 향이 피어오르고, 담뱃잎과 흙내음, 연필 깎은 나무 향 같은 짭짤한 뉘앙스가 은은하게 깔립니다. 오크를 거치지 않아 포도 본연의 과실 향이 가림 없이 드러납니다. 입에 머금으면 드라이하면서 부드럽고, 코에서보다 과실이 한층 달콤하고 풍성하게 다가옵니다. 매끈한 타닌과 넉넉한 산미가 균형을 잡고, 스파이스와 쌉쌀한 여운이 기분 좋게 남습니다. 무겁지 않아 매일 곁에 두고 마시기 좋은 프리미티보입니다. 소시지와 감자 요리, 브라사토 같은 붉은 고기 찜, 사냥육, 숙성 치즈와 잘 어울립니다. 불고기나 제육볶음, 바비큐와 편하게 맞춰볼 만합니다.

코피 시니스칼코. 인스타그램

프리미티보 100%로 만드는 풀리아 IGP 와인입니다. 코피가 관리하는 투리와 조이아 델 콜레 일대 포도밭의 포도를 쓰지만, 라벨은 한 단계 낮은 풀리아 IGP를 답니다. 시니스칼코가 와이너리의 데일리 라인이기 때문입니다. IGP는 수확량과 알코올 도수 같은 기준이 DOC보다 느슨해, 해마다 일정한 스타일의 와인을 부담 없는 가격에 넉넉히 내놓기에 유리합니다. 온도를 조절하며 알코올 발효한 뒤 말로락틱 발효를 끝까지 진행해 질감을 부드럽게 다듬습니다. 오크 대신 스테인리스 스틸 탱크에서만 약 6개월 숙성하고, 최소 10개월 병 숙성을 거쳐 출시합니다.

코피 이소테오. 최현태 기자

◆풀리아 토착 품종의 향연

▶코피 이소테오(Isottèo)

풀리아 토착 화이트 품종 베르데카 100%로 만드는 풀리아 IGP 스파클링 와인입니다. 잔 바닥에서 섬세한 버블이 쉼 없이 피어오릅니다. 코를 대면 노란 핵과류와 백도, 칸탈루프 멜론의 달콤한 과실 향에 흰 꽃과 타임, 시트러스 향이 겹겹이 쌓입니다. 입에 머금으면 드라이하고 경쾌합니다. 과즙이 꽉 찬 듯한 질감에 돌 많은 토양에서 온 짭조름한 미네랄이 어우러지고, 상쾌한 과실 여운이 길게 이어집니다. 조개와 갑각류 같은 해산물, 홍합과 콩을 넣은 풀리아식 파스타 투베티니, 토마토를 올린 풀리아 전통 빵 프리세와 잘 어울립니다. 굴이나 해물파전과 함께해도 좋습니다.

코피 이소테오. 인스타그램

포도는 베르데카가 가장 잘 자라는 곳으로 꼽히는 발레 디트리아(Valle d’Itria)의 포도를 사용하며 석회질과 점토가 섞인 토양입니다. 포도 본연의 과일 향을 최대한 지키려고 샤르마 방식으로 만들며 일반 샤르마 방식 보다 오래 숙성합니다. 알코올 도수는 11.5%입니다. 이름은 이탈리아 시인 가브리엘레 단눈치오(Gabriele D’Annunzio)의 시집 ‘이소테오’에서 따왔습니다. 현대에 고전미를 노래한 시집으로, ‘달콤한 포도송이(Il dolce grappolo)’라는 시가 실려 있습니다. 이소테오는 2018년 비니탈리에서 처음 선보였습니다. 2021년 남부 이탈리아 토착 품종 와인 경연 ‘라디치 델 수드(Radici del Sud)’에서 화이트 스파클링 부문 2위에 올랐습니다.

코피 세랄토. 인스타그램

▶코피 세랄토(Serralto)

풀리아 토착 화이트 품종 말바시아 비앙카(Malvasia Bianca) 100%로 만드는 풀리아 IGP 와인입니다. 오렌지 꽃과 재스민 같은 꽃향기가 화사하게 피어오르고, 백도와 사과, 살구 같은 하얀 과실 향과 파인애플 같은 새콤한 열대 과일 향이 뒤를 잇습니다. 입에 머금으면 생각보다 곧고 깔끔하며, 생기 넘치는 산미가 입안을 상쾌하게 적십니다. 피니시에서는 레몬 껍질 설탕 절임과 생강, 시트러스 풍미에 은은한 머스크 향이 스칩니다. 가볍고 상큼해 식전주로 제격이고, 해산물과 특히 잘 어울립니다. 가벼운 전채 요리, 살루미, 버섯을 곁들인 애피타이저, 채소 요리, 수프와도 좋은 짝을 이룹니다. 생선회나 조개찜, 해물 샐러드도 좋습니다.

말바시아 비앙카는 향이 짙은 아로마틱 품종입니다. 루카는 “밭에서 포도알을 따 손으로 살짝 짜기만 해도 나중에 잔에서 느낄 향을 미리 맡을 수 있을 정도”라고 설명합니다. 스틸 탱크에서 발효하고 오크 숙성 없이 병에서 몇 달 숙성한 뒤 출시해 품종 본연의 신선한 향을 살립니다. 2024 빈티지는 팔스타프에서 91점을 받았습니다.

코피 펠리로쏘. 최현태 기자

▶코피 펠리로쏘(Pellirosso)

네그로아마로 100%로 만드는 살렌토(Salento) IGP 와인입니다. 잘 익은 블랙체리와 블랙베리, 으깬 레드 커런트 향에 후추와 흑연 같은 미네랄 뉘앙스가 어우러집니다. 시간이 지나면 타임과 월계수 잎 같은 허브 향도 피어납니다. 과즙이 풍부하고 깔끔하며, 탄탄한 타닌이 생동감 있게 혀를 훑고 지나갑니다. 피니시는 섬세하게 마무리됩니다. 구운 소고기와 돼지고기, 양갈비 구이, 콩 요리, 고기나 버섯을 넣은 파스타와 리소토와 잘 어울립니다. 돼지갈비 구이나 떡갈비와 즐겨도 좋습니다.

네그로아마로는 장화 뒤축 끝자락 살렌토 반도를 대표하는 토착 품종입니다. 스틸 탱크에서 껍질과 함께 침용하며 발효하고 탱크에서 6개월 숙성한 뒤 병에서 6개월을 더 보내고 출시합니다. 2019 빈티지는 팔스타프에서 90점을 받았습니다.

코피 비나체로. 최현태 기자

▶코피 비나체로(Vinaccero)

알레아티코 100%로 만드는 풀리아 IGP 레드 와인입니다. 산딸기와 블루베리 같은 야생 베리, 잘 익은 붉은 과육 향이 우아하게 피어오릅니다. 알레아티코 특유의 꽃향기와 은은한 스파이스도 스칩니다. 입에 머금으면 부드러우며 균형이 잘 잡혀 있고, 과실 향이 긴 여운으로 남습니다. 버섯 수프나 곡물 수프, 첫 코스 파스타, 생선 요리와 잘 어울리고, 과일 타르트 같은 디저트와도 좋은 짝을 이룹니다. 버섯 불고기나 대추를 넣은 약식과 함께해도 재미있습니다.

알레아티코는 무스카트 계열의 향이 짙은 레드 품종입니다. 유전자 분석 결과 모스카토 비앙코(Moscato Bianco)와 가까운 친척으로 밝혀졌고, 1300년 무렵 토스카나 기록에 ‘리바티카(Livatica)’라는 이름으로 처음 등장할 만큼 역사가 깊습니다.

코피 비나체로. 인스타그램

장미와 제비꽃 같은 꽃향기에 체리와 자두, 산딸기, 리치 같은 과실 향이 어우러지는 것이 특징입니다. 토스카나의 엘바섬과 라치오, 풀리아에서 주로 재배합니다. 포도를 말려 달콤한 디저트 와인으로 만드는 경우가 많아, 비나체로처럼 드라이하게 만든 알레아티코는 쉽게 만나기 어렵습니다. 비나체로는 옛날 풀리아의 포도를 싣고 지중해 곳곳으로 실어 나르던 배의 이름을 따 비나체로라고 지었습니다. 조이아 델 콜레 DOC 구역에 속한 콘베르사노 일대 포도로 만들지만 IGP를 다는 이유가 있습니다. 이 DOC는 알레아티코를 달콤한 ‘돌체’와 주정 강화 ‘리쿠오로소 돌체’로만 허용합니다. 2020 빈티지는 미국 와인 매체 와인 인수지애스트(Wine Enthusiast)에서 90점을 받았습니다.

코피 칸토노보 프리미티보 로사토. 인스타그램

▶코피 칸토노보 프리미티보 로사토(Cantonovo Primitivo Rosato)

프리미티보로 만드는 로제 와인입니다. 블러드 오렌지와 로즈메리 같은 지중해 허브 향이 먼저 올라오고, 장미 꽃잎과 체리 향이 뒤를 받칩니다. 입에 머금으면 과일 향이 싱그럽고 산미가 잘 녹아 있어 상쾌합니다. 은은한 스파이스가 스치고, 기분 좋은 과실의 단맛이 중간 길이의 여운으로 남습니다. 식전주나 가벼운 샐러드, 해산물 파스타, 생선구이, 프로슈토 같은 햄과 잘 어울립니다. 연어회나 닭가슴살 냉채처럼 산뜻한 요리와도 궁합이 좋습니다.

유기농 인증을 받은 프리미티보 100%로 만드는 풀리아 IGP 로제 와인입니다. 같은 프리미티보로 만들었지만 조이아 델 콜레 DOC를 달 수 없는 이유가 있습니다. 이곳 프리미티보는 레드만 해당하고, 로제(로자토)는 프리미티보 50~60%에 다른 품종을 섞어야 하기 때문입니다. 2023 빈티지는 팔스타프에서 90점을 받았습니다.

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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