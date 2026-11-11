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‘해임 요구’ 받은 김상회 경기아트센터 사장, 사직서 제출

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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道 감사위, ‘이권 개입·부당 지시’ 등 위법 판단…해임 처분 요구
임기 4개월 남기고 사퇴 수순…최종 수리는 경기도지사가 결정

경기도 감사위원회로부터 ‘해임’ 처분을 요구받은 김상회 경기아트센터 사장이 임기를 4개월여 남겨두고 사직서를 제출했다.

 

10일 경기아트센터와 도에 따르면 김 사장은 전날 도청을 찾아 사직서를 전달한 것으로 확인됐다. 김 사장의 원래 임기는 2027년 3월13일까지다. 사직서 수리 여부는 임명권자인 도지사가 결정한다.

 

김상회 경기아트센터 사장. 경기아트센터 제공
김상회 경기아트센터 사장. 경기아트센터 제공

앞서 도 감사위원회는 ‘경기아트센터 기관 운영 제보 관련 조사’를 거쳐 김 사장의 이권 개입과 부당 지시 등 위법·부당 행위를 확인했다며, 지난 3일 도지사에게 신분상 해임 처분을 요구했다.

 

김 사장은 해임 처분 요구를 통보받은 뒤 한 달 이내에 가능한 재심 신청을 검토했으나, 사퇴 수순을 밟았다. 사직서 제출 경위에 대해 김 사장은 특별한 입장을 내놓지 않았다.

 

김 사장의 사직서 제출로 10일 열린 경기도의회 문화체육관광위원회 행정사무감사에는 사장 대신 조상형 ESG경영실장이 대리 출석했다. 


수원=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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