서울 지하철 멈추나… 서울교통공사 노조 “인력 충원 안되면 25일 총파업”

서울 지하철이 파업 위기에 놓였다. 서울교통공사노동조합은 인력 충원 등을 놓고 사측과 합의하지 못할 경우 이달 25일부터 무기한 총파업에 돌입하겠다는 방침을 밝혔다. 서울교통공사는 서울 지하철 1∼8호선 전 구간과 9호선 2·3단계 구간을 운영하고 있다.



김정섭 서교공 1노조 위원장은 10일 서울 종로구 전태일기념관에서 열린 2026년 임단협 관련 미디어 간담회에서 “공사와 서울시에 대화나 전향적인 타결의 기미가 보이지 않는다면 25일부터 총파업 총력 투쟁을 무기한 진행할 계획”이라고 말했다.

서울교통공사노동조합이 10일 서울 중구 서울시의회 앞에서 현장간부결의대회를 열고 구조조정 저지, 안전인력 충원, 제도개선 등을 촉구하고 있다. 뉴시스

핵심 쟁점은 인력 충원이다. 노조는 공사와 서울시에 2212명 인력 감축 계획을 철회하고 육아휴직 등에 따른 장기 결원 443명과 정년퇴직 미보충 인력 31명 등 총 785명에 이르는 현장 인력 공백을 채우라고 요구했다. 임금은 정부 지침에 따른 3.5% 인상을 수용하겠다는 입장이다. 이와 함께 현장 2인 1조 의무화 등 제도 개선, 무임수송 등 보편적 교통복지 제공에 대한 국가의 재정 지원을 촉구했다.



노조는 지난 2일부터 5일까지 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 86.3%의 찬성률로 쟁의권을 확보했다. 2노조인 서울교통공사통합노조와 3노조인 올바른노조도 조합원을 대상으로 같은 내용의 투표를 진행해 각각 찬성률 80.8%와 94.9%를 얻었다.



노조는 자신들 요구가 받아들여지지 않을 경우 대학수학능력시험 다음 날인 20일 주간근무부터 준법투쟁을 시작할 방침이다. 이후에도 교섭에 진전이 없으면 25일부터 무기한 파업에 들어간다. 여기에는 통합노조와 공항철도·GTX-A 노조도 참여하며 코레일노조는 23일부터 준법투쟁에 동참한다.



다만 노사는 대화의 여지를 열어뒀다. 노조는 총파업 전까지 언제든 교섭을 재개할 수 있다는 입장이다. 공사 관계자는 이날 통화에서 “파업이 시민 불편으로 이어지지 않도록 노조와 대화 창구를 열어두고 상호 신뢰하에 성실히 교섭에 임하겠다”고 밝혔다.



이 관계자는 인력 감축과 관련해서는 “노사는 지난해 12월 안전사고 근절과 인력 운영 개선 등을 위해 조직진단 실시에 합의했다”며 “올해 5월부터 진행 중인 조직진단 결과에 따라 안전이 확보되는 인력 운영 방안을 마련하겠다”고 설명했다.

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