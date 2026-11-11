관악구 대표 홈피 ‘AI 다국어 자동 번역’ 도입

서울 관악구가 대표 홈페이지와 보건소 홈페이지의 구정 정보를 영어 등 4개 언어로 번역하는 ‘인공지능(AI) 다국어 자동 번역 서비스’를 시작했다. 외국인 인구 증가세에 발맞춰 구정 정보에 대한 접근성을 높이기 위한 차원이다.



10일 구에 따르면 AI 다국어 자동 번역 서비스는 대표·보건소 홈페이지에 게시된 다양한 구정 콘텐츠를 AI를 통해 실시간 번역해 준다. 홈페이지 우측 상단의 언어 아이콘을 눌러 영어·일본어·중국어·베트남어 중 원하는 언어를 선택하면 된다. 텍스트 형태의 콘텐츠뿐 아니라 홈페이지 상·하단 배너 이미지에 담긴 내용까지 번역한다.



서울시의 ‘외국인 주민 총괄 통계’에 따르면 지난해 관악구의 외국인 주민은 3만1621명으로, 25개 자치구 중 구로구(5만2948명)와 영등포구(4만9239명)에 이어 세 번째로 많다.



세부적으로는 외국 국적 동포 7376명, 외국인 유학생 6750명, 외국인 근로자 2638명 등 한국 국적을 가지지 않은 외국인이 2만6623명으로 가장 많다. 이어 한국 국적 취득자가 3431명, 외국인 주민 자녀는 1567명이다.



구는 민선 9기 ‘스마트 도시 관악’ 실현을 위해 AI와 데이터 기반 서비스를 확대하고 있다. AI 다국어 자동 번역 서비스 이용 현황과 번역 품질을 점검하며 적용 홈페이지와 지원 언어를 단계적으로 넓혀 나갈 방침이다.



박준희 관악구청장은 “앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 언어 장벽을 낮추고, 다양한 문화적 배경을 가진 주민 모두가 필요한 정보를 편리하게 이용할 수 있는 포용적인 관악을 만들어 가겠다”고 말했다.

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