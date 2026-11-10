더열심히, 보험 고객정보 자체 품질인증 ‘T.P.E’ 도입 추진…“퍼미션 시장 신뢰도 향상”

보험 퍼미션 전문기업 ‘더열심히’가 고객정보(DB)의 적법성과 상담 품질을 검증하는 자체 품질인증 시스템 ‘T.P.E’(Trust Permission Engine) 도입을 추진한다고 10일 밝혔다.

보험 퍼미션 기업 ‘더열심히’가 자체 품질인증 시스템 ‘T.P.E’ 도입을 추진한다. 더열심히 제공

보험 퍼미션은 소비자로부터 개인정보 활용과 보험 상담에 대한 사전 동의를 적법하게 받아낸 뒤, 실제 상담 의사가 확인된 고객을 보험사나 법인보험대리점(GA)에 연결해 주는 사업이다. 무작위로 전화를 거는 기존 방식과 달리 고객이 먼저 동의한 정보를 바탕으로 영업이 이뤄지는 방식이다.



이번 품질인증 도입은 최근 금융권에서 개인정보 유출 사고가 잇따르며 내부통제와 정보보호 중요성이 커진 데 따른 조치다. 앞서 금융위원회는 지난 5일 금융회사와 전자금융업자 등 580여개사를 대상으로 외부접점 및 내부통제체계 전수점검을 예고한 바 있다.



더열심히가 추진하는 T.P.E는 고객정보의 정확성과 적법한 동의 여부, 표준화된 검수 절차를 결합한 자체 인증 체계다. DB 확보 경로나 등급과 관계없이 자체 품질관리(QC) 기준을 통과한 데이터에만 인증마크를 부여해 보험사와 GA에 공급한다.

회사는 DB 공급 유형을 적법한 동의 근거를 확보한 기본형(Standard), 보험 상담 의사를 추가로 확인한 타게팅(Targeting), 제휴사 요청 조건까지 확인한 프리미엄(Premium) 등 3단계로 세분화해 운영한다. 모든 단계의 추가 조건 확인은 사전에 고객에게 안내하고 동의받은 범위 안에서 이뤄진다.

정보 유출 우려를 줄이고 품질을 관리하기 위해 상담과 최종 검수 업무는 외부 텔레마케팅(TM) 업체에 재위탁하지 않고 직영 조직에서 직접 수행한다. 인공지능(AI) 기반 분석과 직원 교차 검수를 통해 고객 동의 근거, 상담 이력, 오안내 여부 등을 점검한다.

적용 대상은 자체 이벤트 및 광고로 확보한 DB와 대출 비교 플랫폼 핀다 등 제휴 채널에서 유입된 데이터다. 현재 회사는 신한라이프, DB생명, 동양생명금융서비스, 삼성화재금융서비스 등 주요 보험사 및 GA와 제휴를 맺고 있으며 향후 유통, 통신 등 타 업권 기업과도 협력을 넓힐 예정이다.

더열심히 장승웅 대표는 “개인정보와 금융소비자 보호의 중요성이 커지는 만큼 보험 DB 산업도 단순한 정보 공급에서 벗어나 적법한 동의와 품질을 검증하는 방향으로 나아가야 한다”며 “직영 조직을 통한 품질관리 기준을 강화해 보험 퍼미션 시장의 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.

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