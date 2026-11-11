‘아너 소사이어티’ 누적 기부 4500억 돌파

1억원 이상을 기부하거나 기부를 약속한 고액기부자 모임 ‘아너 소사이어티’ 모임이 열렸다. 누적 회원은 4000명을 넘었고 19년간 모인 기부금은 4500억원을 돌파했다.



사랑의열매 사회복지공동모금회는 10일 서울 광진구 광장동 그랜드워커힐 서울 비스타홀에서 ‘2026 아너 소사이어티 회원의 날’ 행사를 개최했다고 밝혔다. 윤여준 사랑의열매 회장과 전국 아너 소사이어티 회원 등 300여명이 참석했다. 나눔문화 확산에 기여한 회원인 ‘올해의 아너’ 수상자에는 유튜버 여수언니와 작가 이향영, 정연숙 세종맘카페 대표, 기업인 등 19명이 선정됐다.



아너 소사이어티는 사랑의열매에 1억원 이상을 기부하거나 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임이다. 2007년 12월 출범 이후 현재까지 누적 회원은 4023명, 누적 기부액은 4518억원으로 집계됐다. 3억원 이상 초고액 기부자는 151명이다. 회원 가운데 가족 단위로 나눔에 참여하는 패밀리 아너는 1119명으로 전체의 27.8%를 차지했으며 고인의 뜻을 이어 기부를 실천하는 회원도 218명(5.4%)으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지