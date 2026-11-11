강원 ‘70조 AIDC 유치’ 진실 공방 격화

우상호 강원도지사가 6·3 지방선거에서 70조원 규모의 SK 인공지능 데이터센터(AIDC) 유치를 확정했다고 발표한 사실을 두고 허위사실 공방이 격화하고 있다.



국민의힘 이철규?강명구?서명옥 의원과 고발대리인 오세인?강대규 변호사 등은 10일 강원경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “SK는 우 지사가 강릉에 데이터센터를 제안했을 때 ‘우리는 전력과 땅이 있으면 어디든 갈 수 있다’는 원론적인 답변만 했다는 것이 확인됐다”고 주장했다. 이어 “위치와 규모, 투자조건, 투자액 등에 대한 어떤 합의도 없었다”며 “우 지사 말처럼 SK그룹과 최종합의를 한 것이 아니었다”고 강조했다.



기자회견 후 곽병우 강원경찰청장을 만난 이들은 “공소시효가 다가오고 있는데 수사가 길어지고 있어서 신속하고 엄정하게 수사해달라는 뜻을 전했다”고 밝혔다. 곽 청장은 “공소청이 사건을 들여다볼 수 있도록 시간적 여유를 두고 수사를 마무리하겠다”고 답한 것으로 전해진다.



이 의원 등은 공소시효 열흘 전까지 기소가 이뤄지지 않으면 재정신청을 통해 공소시효를 중단하는 방법으로 대응할 방침이다.



우 지사는 전날 기자간담회에서 “데이터센터 관련 문제 제기는 내년 강릉 재선거를 염두에 둔 정치 공세에 불과하다”며 “도정의 기업 유치 활동을 제약하는 행위가 과연 지역 발전에 도움이 되는지 묻고 싶다”고 맞받았다.



우 지사는 “기업들이 가장 우려하는 것은 수사 대상이 되거나 국정감사 증인으로 서는 것”이라고 말했다. 그는 “강원도에서 기업 유치를 놓고 고발전과 정치 이슈화를 이어간다면 어떤 기업이 도내 투자를 결정하겠느냐. 정쟁을 중단하고 정책으로 경쟁하길 바란다”고 호소했다.

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