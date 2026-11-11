고양 대곡 갈머리마을 ‘교통섬’ 전락 위기

경기 고양시 대곡역 인근 갈머리 취락이 철도와 왕복 6차선 도로에 둘러싸여 ‘교통섬’으로 전락할 위기에 놓였다. 주민들은 주거 안전대책 마련과 도로노선 재검토를 요청하며 청와대 앞 1인 시위까지 예고한 상황이다.



10일 대곡갈머리취락 편입 주민비상대책위원회에 따르면 경기주택도시공사(GH)가 추진하는 곡산역∼화정동 연결도로 노선은 마을과 불과 5∼6m 떨어진 곳을 지나는 것으로 계획됐다. 이 사업은 창릉신도시의 교통수요에 대응하기 위해 광역교통개선대책 차원으로 추진하는 왕복 6차로의 도로를 신설하는 내용이다.



주민비대위는 2030년 6차선 도로가 완공될 경우 갈머리 마을 주택가 11m 앞을 지나는 교외선 철로와 새 도로 사이에 마을이 갇히면서 소음·진동 피해가 커지고 주민들 통행도 제약받을 것을 우려하고 있다.



앞서 지난해 1월부터 고양 대곡역과 의정부역까지 30.5㎞를 잇는 교외선이 운행되면서 주민들은 소음과 주택의 벽체 균열을 호소하던 중이다. 주민들은 국가철도공단에 방음벽 설치를 요구했으나 폐선이 아닌 휴선 상태에서 주택 인허가를 내준 고양시에 책임을 돌리며 ‘민원 핑퐁’이 이어지고 있다.



김준열 주민비대위 사무국장은 “이미 방음·방진 대책 없는 교외선 운행으로 극심한 고통을 겪고 있는데 6차선 도로까지 생긴다니 주민 안전은 나 몰라라 하는 행정 아니냐”고 목소리를 높였다.



김 국장은 “도로 내측에 고립되는 갈머리 취락을 고양대곡지식융합 공공주택지구에 편입해 환경 개선이 이뤄져야 한다”며 “400여가구의 주거 환경을 최악으로 몰아넣는 도로 공사만 강행하는 것은 결코 받아들일 수 없다”고 반발했다.



상습 침수도 주민 불안을 키우고 있다. 갈머리 취락지구는 지난해 폭우로 차량 20여대와 빌라 10개동이 침수 피해를 입었다. 하수도조차 부족한 상황에서 도로 공사로 지형이 바뀌면 배수 여건이 더 나빠질 수 있다는 우려도 나온다.



주민들은 지난달 30일 GH 주관으로 덕양구청에서 열린 주민설명회에서 ‘생존권을 위협하는 도로공사 중단하라’ 등이 적힌 현수막을 들고 현 노선 설계안이 반대했다. 16일부터는 청와대 앞에서 1인 시위를 이어갈 예정이다.

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