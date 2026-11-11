서천 ‘반값여행’ 효과… 체류형 관광 늘어

여행경비 일부를 지역상품권으로 돌려주는 충남 서천군의 ‘반값여행’이 새로운 관광객을 불러들이고 체류형 관광을 유도하는 계기가 되고 있다. 참여 관광객 10명 중 6명 이상이 서천을 처음 찾았고, 8명가량은 하루 이상 머문 것으로 나타났다.



서천군은 올해 9∼10월 반값여행 참여 관광객이 지역에서 소비한 금액이 5억9000만원으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 이 기간 지급한 환급금은 2억5000만원이다.



서천 반값여행은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 지역사랑 휴가지원 사업이다. 관외 관광객이 서천에서 사용한 여행경비의 50%를 모바일 서천사랑상품권으로 돌려준다. 만 19∼34세 청년에게는 최대 70%의 환급 혜택을 제공한다.



군의 참여 관광객 분석에서는 신규 방문과 숙박 비중이 두드러졌다. 참가자의 64%가 서천을 처음 방문했으며 79%는 1박 이상 머물렀다. 가족 단위 방문객이 78%를 차지했고 수도권에서 온 관광객은 전체의 38%였다.



유승광 서천군수는 “지역 곳곳을 더 오래 머물며 즐길 수 있는 관광 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

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