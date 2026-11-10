한울본부, 울진서 가을콘서트 ‘한울다움’ 개최

록발라드 가수 김정민과 코요태 등 인기 가수들이 총출동하는 한울원자력본부의 가을콘서트가 오는 25일 경북 울진에서 열린다.

한국수력원자력 한울원자력본부는 오는 25일 오후 7시 울진군 연호문화센터에서 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을콘서트 '한울다움'을 개최한다고 10일 밝혔다.

제5회 한울다누림컬쳐데이 한울다움 포스터. 한울본부 제공

'한울다움'은 '한마음으로 울진군민과 함께 다채로운 문화의 움을 피우겠습니다'라는 의미를 담고 있다.

이번 공연에는 크로스오버 그룹 포레스텔라와 가수 Hynn(박혜원), 그룹 코요태, 록발라드 가수 김정민이 출연한다.

한울 열광문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌 우승을 차지한 웰보스크루 공연 모습.

또 '한울 열광문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌' 수상팀인 웰보스크루와 왁자지껄, 오드와이크루의 초청 공연도 마련한다.

관람 대상은 울진군민이며, 온라인 사전 예약을 통해서만 관람할 수 있다. 예약 기간은 11월 11일부터 15일까지다.

이용희 한울본부장은 "앞으로도 울진에서 새로운 문화 경험의 기회를 제공할 수 있도록 고민하고 노력하겠다"고 말했다.

자세한 내용은 한울본부 홈페이지와 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.

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