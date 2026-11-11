삼전·하닉 쏠림에 흔들린 韓증시…급락장에 반대매매 300억 터졌다 [한강로 경제브리핑]

올해 국내 증시가 유독 심하게 출렁인 배경에는 반도체에 편중된 시장 구조와 투자 주체 간 극심한 수급 충돌 등 한국 고유의 요인이 자리 잡고 있다는 분석이 나왔다. 이달 증시 하락장에 강제 처분된 주식은 급증한 것으로 나타났다.

◆“시총 50% 쏠림·수급 충돌이 증시 변동성 키워”

11일 금융투자업계에 따르면 자본시장연구원 장근혁 선임연구위원은 전날 한국증권학회·한국금융학회·서울대 금융경제연구원이 공동 개최한 심포지엄에서 “올해 코스피 변동성이 주요국 대비 현저히 높아진 것은 반도체 집중 구조와 수급 충돌 탓”이라고 진단했다.

코스피가 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5,239.13으로 장을 마친 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

지난해 1.4% 수준이던 코스피 일간수익률 변동성은 올해 1∼7월 4.1%로 치솟았고, 8∼10월에도 2.9%로 지난해의 두 배 수준을 유지하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목의 코스피 시가총액 비중이 2025년 초 23%에서 최근 50% 이상으로 불어나면서 반도체 업황 충격에 지수 전체가 흔들리는 구조가 고착화했다는 설명이다.

여기에 올해 1∼7월 외국인과 기관의 대규모 매도(185조원)와 개인 등의 매수(170조원)가 정면으로 충돌하며 진폭을 키웠다. 장 선임연구위원은 업황 충격 재발에 대비해 비중 제한 지수 활용을 늘리고 종목별 변동성 완화장치를 정교화해야 한다고 제언했다.

시장 일각에서 변동성 확대의 주범으로 지목한 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 실제 영향이 제한적이었다는 반론도 제기됐다.

서울대 최재원 금융경제연구원장은 “지난 5월 출시된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 리밸런싱(자산 재조정) 과정에서 주가를 한 방향으로 몰았다는 뚜렷한 근거는 찾기 어렵다”며 “오히려 주가 하락일에 유입된 개인들의 레버리지 ETF 저가 매수세가 기계적인 매도 물량을 상당 부분 상쇄했다”고 분석했다.

금융당국이 지난 7월31일 시행한 기본예탁금 인상 등 진입 규제는 개인 손실을 줄이는 투자자 보호 수단일 뿐, 시장 변동성을 낮추는 대책으로 보기는 어렵다고 지적했다. 고빈도 매매(HFT) 역시 유동성을 공급해 장 마감 무렵 가격 충격을 줄이는 역할을 했다며, 거래 자체를 막기보다 허수주문을 억제하는 데 초점을 맞춰야 한다고 덧붙였다.

◆급락장에 ‘빚투’ 직격탄…반대매매 폭증

이달 들어 국내 증시의 하락장이 이어지면서 개인 투자자들이 빚을 내 주식을 샀다가 갚지 못해 강제 처분당한 금액이 다시 300억원대로 급증했다.

11일 금융투자협회에 따르면 9일 기준 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액은 379억원으로 집계됐다. 전 거래일인 6일(70억원)보다 5배 넘게 폭증하며 지난달 19일(542억원) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 미수금 대비 반대매매 비중도 4.2%로 뛰어올랐다.

미수거래는 개인 투자자가 투자원금의 일부만 증권사에 증거금으로 내고 주식을 외상으로 사는 제도다. 결제일(T+2일)까지 남은 대금을 갚지 못하면 증권사가 장 시작과 동시에 주식을 강제로 하한가에 팔아치우는 반대매매가 나간다. 이달 5일과 6일 코스피가 각각 5.28%, 6.02% 급락한 데 따른 여파로 9일 장 개장 직후 대규모 강제 처분이 이뤄진 것으로 풀이된다.

증시 변동성이 커지면서 ‘빚투’(빚내서 투자) 지표도 꺾였다.

9일 기준 신용거래융자 잔액은 28조705억원으로 전 거래일 대비 3152억원 감소했다. 이달 2일 29조2160억원에 달했던 잔액은 불과 5거래일 만에 1조1455억원이 증발했다. 신용거래융자는 주가 상승기에는 빚을 내 투자하는 수요가 몰려 잔액이 늘지만, 최근 코스피의 연속 하락으로 투자 심리가 급격히 얼어붙은 영향이다. 증시 대기성 자금인 투자자예탁금 역시 88조2540억원으로 4거래일 만에 최저치로 주저앉았다.

반도체 호황에 힘입어 3분기 대기업의 수출 실적이 지난해 동기 대비 두 배 이상으로 크게 뛰었다. 사진은 지난 5일 부산 남구 신선대 부두에서 수출입 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있는 모습. 뉴시스

◆3분기 대기업 수출 두 배 뛸 때 중견·중기는 10%대 그쳐

반도체 호황에 힘입어 3분기 대기업의 수출 실적은 지난해 동기 대비 두 배 이상으로 크게 뛰었다. 수출 상위 10대 기업이 전체 수출에서 차지하는 비중은 60%를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 반면 중견기업과 중소기업의 수출 증가율은 10%대에 그치며 무역수지에서 적자를 냈다.

국가데이터처와 관세청의 ‘2026년 3분기 기업 특성별 무역통계 결과’에 따르면 3분기 수출액은 3186억달러로 전년 동기 대비 72.3% 증가했다. 기업의 규모별로 봤을 땐 대기업 수출액이 2486억달러로 전년 대비 103.5% 뛰었다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 수출 실적이 오르면서 대기업에 집중된 수출 개선세가 나타난 것으로 풀이된다.

대기업의 수출 증가율은 지난해 4분기까지만 해도 10.4%였지만, 올 들어 1분기 53.9%, 2분기 81.7%로 뛰더니 3분기엔 세 자릿수의 증가율을 기록했다. 반면 중견기업과 중소기업 수출 증가율은 각각 12.8%, 10.7%에 그쳤다. 중견기업은 전분기(10.8%)보다 증가율이 높아졌지만, 중소기업은 전분기(12.7%)보다 상승폭이 둔화했다.

대기업의 수출은 반도체가 포함된 IT부품과 광산물 등이 실적을 견인했다. 반면 자동차와 같은 내구소비재 등에서는 감소세를 보였다. 중견기업에서는 화학공업제품과 비내구재 소비재, IT부품 등에서 수출이 늘었고, 중소기업은 기계류와 화학공업제품 등을 중심으로 증가세를 나타냈다.

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