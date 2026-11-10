목포시, ‘2028 아시아 U23 육상선수권대회’ 유치 확정…45개국 1600명 참가

전남광주 목포시가 2028년 열리는 제2회 아시아 U23 육상경기선수권대회 개최지로 최종 확정됐다.

목포시는 지난 10일 일본 도쿄에서 열린 아시아육상연맹(AA) 이사회에서 제2회 대회 개최지로 선정됐다고 10일 밝혔다.

목포시 ‘2028 아시아 U23 육상선수권대회’ 유치 확정. 목포시 제공

이번 개최지 선정에는 목포시와 인도 란치가 경쟁했다. 이사회에는 전체 위원 19명 가운데 17명이 참석했으며, 투표 결과는 공개되지 않았다.

아시아 U23 육상경기선수권대회는 아시아 45개 회원국의 23세 이하 육상 유망주와 임원 등 1600여명이 참가하는 국제대회다.

목포시는 목포종합경기장과 보조경기장의 최신 트랙 시설, 선수단 숙박 여건 등 대회 운영 기반을 앞세워 유치 경쟁에 나섰다. 강성휘 목포시장도 현지 프레젠테이션에 직접 참여해 대회 개최 의지와 준비 역량을 설명했다.

이번 대회 유치로 목포시는 아시아 육상계에 도시 브랜드를 알리고 국제 스포츠 도시로서의 위상을 높일 기회를 확보했다. 선수단과 관계자, 방문객의 체류에 따른 숙박·음식·관광 분야 소비 확대도 기대하고 있다.

강성휘 목포시장은 “목포시민의 뜨거운 열정과 관계 기관들의 철저한 사전 준비가 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “아시아 육상 꿈나무들이 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장 점검과 선수단 맞춤형 지원 방안 마련 등 성공적인 대회 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

목포시는 앞으로 대회 조직위원회 구성과 운영 기반 조성에 나선다. 문화체육관광부와 전남광주통합특별시 등 중앙정부 및 지방정부와 협의해 대회 운영에 필요한 예산 확보도 추진할 계획이다.

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