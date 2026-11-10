접촉만 해도 전염되는 ‘토마토 바이러스’ 공적방제 추진

농촌진흥청이 ‘토마토갈색주름과실바이러스’(ToBRFV) 발생 농가에 대한 공적 방제를 추진한다. 이 바이러스는 손이나 작업도구 등과 접촉만 해도 전염될 정도로 전파속도가 빠르다. 감염된 토마토는 표면에 주름이나 균열이 생겨 상품가치가 크게 떨어진다.

10일 농진청에 따르면, 김상경 농진청 차장은 전날 관계기관과 대학 식물 바이러스 전문가 등이 참석한 가운데 농작물병해충예찰방제심의회를 열고 토마토갈색주름과실바이러스 발생 농가에 대한 공적 방제를 추진하고, 바이러스가 확진된 재배 시설은 식물체·생산물·배지 등을 전량 폐기한다고 밝혔다.

농작물병해충예찰방제심의회. 농진청 제공

농진청은 바이러스가 확진된 곳에 대한 내외부 소독을 진행하고, 식물·작업 도구·유통 상자 등의 반출과 작업자 출입을 통제하기로 했다. 발생 농가의 방제비·재정식 비용 등 세부 기준은 이달 중 결정할 예정이다.

토마토갈색주름과실바이러스는 주로 토마토와 고추류에서 발생하는 식물바이러스로 검역관리급 병해충으로 지정·관리되고 있다. 이달 9일 기준 충남·전북·경남·부산 지역 토마토 재배 농가 39곳에서 확진 판정을 받은 것으로 확인됐다.

이 바이러스에 감염되면 잎이 노랗게 변하는 황화 현상과 밝은 얼룩무늬 발생, 잎이 바늘처럼 좁아지는 증상이 나타난다. 과실의 경우, 착색 불량과 표면 변형(갈색 반점, 주름, 균열 등) 등이 일어난다. 농작업 중 손이나 작업 도구, 의복 등의 접촉을 통해 빠르게 퍼지며, 감염된 모종이나 오염된 양액을 통해서도 전염될 수 있다.

농진청은 농가에서 △건전 종자와 모종 사용 △작업 전후 손 및 작업 도구 소독 △작업 도구와 출하 상자 공동 사용 금지 △외부인 출입 제한 및 작업 동선 구분 등 방역 수칙을 철저히 지켜야 한다고 당부했다.

농진청은 중앙-지방 농촌진흥기관에 방제대책반을 설치해 공적 방제 추진과 발생 상황을 매일 점검하고, 이달 19일까지 전국 토마토 재배 농가를 대상으로 긴급 발생 현황을 조사할 계획이다. 또 농림축산검역본부와 협력해 발생 농가와 관련 육묘장을 중심으로 역학조사를 진행하기로 했다.

김상경 농진청 차장은 “농가에서도 작업 도구 소독 등 예방 수칙을 지키고, 의심 증상이 보이면 가까운 농업기술센터로 신속히 신고해 달라”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지