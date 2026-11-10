염동열 강원관광재단 대표이사 취임…"재단 기능·역량 강화하겠다"

염동열 강원관광재단 신임 대표이사가 10일 재단 대회의실에서 취임식을 갖고 제3대 대표이사로 공식 임기를 시작했다.

염동열 대표이사는 이날 취임식에서 “강원관광이 가진 강원도 위상에 걸맞은 역할을 수행할 수 있도록 재단의 기능과 역량을 한층 높이겠다” 라며 “이를 통해 도민과 지역사회가 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출하겠다”고 포부를 밝혔다.

염동열 신임 강원관광재단 대표이사 임명장 수여. 강원도 제공

취임식을 마친 염동열 대표이사는 제1호 결재 안건으로 ‘양양국제공항 활성화 업무협약’을 서명했다. 연말 국제선 정기노선 및 전세기 취항을 앞둔 양양공항의 활성화를 통한 도내 외국인 방문객 유치 확대에 강한 의지를 드러냈다.

염동열 신임 대표이사는 강원 인제군 출신으로 평창에서 활동하며 2018 평창동계올림픽 유치 및 성공 개최에 헌신해온 것으로 널리 알려진다.

2012년부터 제19대, 제20대 국회의원 재임 시절 문화체육관광위원회에서 의정 활동을 했다. 재단 대표로서 임기는 2029년 11월 9일까지 3년으로 강원 관광산업 진흥과 지역경제 활성화를 이끌어 나갈 예정이다.

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