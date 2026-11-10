도민 질문에 우상호 지사가 직접 답한다…강원도, 소통 토크쇼 2회 공개

강원도는 온라인 도민소통 토크쇼 ‘안녕하십니까, 강원도입니다’ 2회를 오는 11일 오후 5시 도 공식 유튜브 채널인 강원특별자치도 TV에 공개한다고 10일 밝혔다.

이번 회 주제는 11월 11일 농업인의 날을 맞은 '강원 농업 특집'이다. 방송은 농업인의 날이 1964년 원성군(현 원주시)에서 처음 시작됐다는 이야기로 문을 연다. 이어 1회에 달린 도민 댓글을 소개하고 귀농 지원을 묻는 질문에 도지사가 직접 답한다.

온라인 도민소통 토크쇼 한 장면. 강원도 제공

우선 정책 코너에는 농산물유통과 담당 공무원이 출연한다. 철원 벼베기 현장의 뒷이야기와 함께 들녘별 화장실 지원사업, 전국 최초 농산물 광역수급관리센터를 소개한다.

1회 콜센터 문의 2위였던 여권 발급에 대해서는 도 민원실 담당자가 나와 '두 번 걸음 없는' 여권 신청 준비물 등 생활정보를 안내한다.

'지사님~ 이게 뭐이래요?' 코너에서는 도지사가 상자 속 강원 농수산물을 손으로만 만져 맞히며 예능적인 재미를 더했다.

이번 2회는 1회에 모인 도민 댓글과 콜센터 문의를 다음 회차의 소재로 삼아 '묻고 답하는' 양방향 소통 채널로서의 성격을 분명히 했다.

김영호 도 대변인은 “도민의 질문이 방송의 주제가 되고 그 답변이 다시 도민에게 돌아가는 것이 진정한 소통”이라며 “앞으로도 도민의 목소리를 적극 반영해 누구나 쉽고 편하게 도정에 참여할 수 있는 소통 창구로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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