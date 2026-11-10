金여사, ‘고향의 봄’ 합창에 눈시울 붉혀…재일민단 부인회와 차담회

김혜경 여사가 10일 재일본대한민국부인회와 차담회를 갖고 모국을 위한 헌신에 감사를 표했다.

김 여사는 이날 부인회 회원들을 청와대로 초청해 가진 차담회에서 “오늘의 대한민국에는 낯선 땅에서 삶의 터전을 일구면서도 고국을 향한 사랑을 놓지 않았던 여러분의 세월과 정성이 깃들어 있다”며 “그 고마움을 오랫동안 기억하겠다”고 말했다.

김혜경 여사가 10일 청와대에서 재일본대한민국민단 부인회와 가진 차담회에 입장해 참석자들과 인사하고 있다. 청와대통신사진기자단

부인회는 1949년 재일본대한민국민단 산하에 설립된 재일동포 여성단체다. 우리말과 전통문화 계승, 차세대 동포 육성, 한일 여성 교류 등 다양한 활동에 참여하고 있다.

한복을 입고 차담회에 참석한 김 여사는 회원들을 향해 “재일동포 여러분께 한복이란 단지 특별한 날에 입는 옷, 그 이상의 의미가 있지 않을까 싶다”며 “고국을 그리워하는 마음을 가만히 감싸주고, 자녀와 손주들에게 우리의 뿌리, 문화, 전통이 무엇인지 말없이 알려주는 옷이었을 것”이라고 했다. 김 여사는 “모처럼 고국에 오신 만큼, 그리웠던 집에 돌아온 것처럼 편안히 머물다 가셨으면 좋겠다”고도 했다.

손미자 부인회 중앙본부 회장은 답사에서 “비록 타국에서 생활하고 있지만 한시도 고국을 잊지 않고 우리말과 역사를 배우며 민족 정체성을 이어가고 있다”고 화답했다. 김정자 부인회 중앙본부 고문은 1988년 서울올림픽 개최를 지원하기 위해 회원들이 자발적으로 펼쳤던 ‘1일 10엔 모금운동’을 소개하며 “우리에게 조국은 멀리 떨어져 있어도 늘 마음속에 있는 곳이었다”고 회고하기도 했다.

이날 참석자들은 1992년 오사카에서 창단된 ‘어머니 합창단’ 활동을 상기하며 한국 가곡 ‘고향의 봄’을 함께 부르기도 했다. 김 여사는 합창을 듣던 중 눈시울을 붉히며 눈물을 훔치기도 했다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다. 김여사는 “고향의 봄 한 소절 한 소절에 여러분이 걸어오신 세월이 한 편의 영화처럼 스쳐 지나가는 듯했다”는 소회도 밝혔다.

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