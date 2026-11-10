엔비디아, 로봇 정밀 손작업 가르치는 AI 공개…시연 5회에 성공률 95%

그루트2 적용된 로봇 작업. 엔비디아 블로그 캡처

엔비디아가 기어 맞추기와 케이블 연결 등 정교한 손작업을 로봇이 스스로 익히도록 돕는 차세대 인공지능(AI) 모델을 공개했다.

작업 시연을 한 차례만 제공해도 평균 71%의 성공률을 기록했으며, 시연 횟수를 다섯 차례로 늘리면 성공률이 95%까지 높아졌다.

엔비디아는 9일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴에서 열리는 로봇학습학회(CoRL)에서 2세대 로봇 AI 모델 ‘그루트(GR00T) 2’와 로봇 학습 프레임워크 ‘아이작 랩 3.0’ 등을 공개한다고 공식 블로그를 통해 밝혔다.

그루트 2는 지난해 3월 공개한 ‘그루트 N1’의 후속 모델이다. 로봇이 주변 환경을 인식하고 자신의 행동이 환경에 어떤 변화를 일으킬지 예측해 작업을 수행하는 ‘월드 액션 모델’로 설계됐다. 단순히 이동하거나 물체를 옮기는 수준을 넘어 기어를 맞물리게 하거나 케이블을 연결하는 등 정밀한 조작이 필요한 작업을 학습하는 데 초점을 맞췄다.

엔비디아에 따르면 그루트 2는 작업별 시연을 한 차례 제공받았을 때 50개 작업에서 평균 71%의 성공률을 기록했다. 시연 횟수를 다섯 차례로 늘리자 성공률은 95%까지 상승했다.

엔비디아는 시뮬레이션 기술의 활용 범위도 넓어지고 있다고 강조했다. 과거에는 휴머노이드 로봇이 걷거나 구르는 동작을 익히는 데 주로 활용됐지만, 이제는 손동작과 같은 정교한 작업을 학습하는 데도 쓰이고 있다는 설명이다.

실제 산업 현장에서도 그루트 2의 활용 가능성을 평가하고 있다. 글로벌 전자제품 제조업체 폭스콘은 서버 제조 공장의 자동화에, 독일 산업기술 기업 지멘스는 다양한 산업 분야에 그루트 2를 적용하거나 성능을 평가하고 있다.

함께 공개되는 아이작 랩 3.0은 로봇의 가상 훈련 환경을 한층 정교하게 구현하는 프레임워크다. 케이블이나 천처럼 형태가 쉽게 바뀌는 물체는 물론 관절이 많은 로봇 손까지 가상공간에서 구현할 수 있다. 이를 통해 수천 대의 로봇을 동시에 훈련하는 것도 가능해진다.

엔비디아는 한국 피지컬 AI 스타트업 리얼월드(RLWRLD)와 협력해 로봇의 정밀도와 민첩성을 평가하는 성능 비교 도구 ‘덱스벤치(DexBench)’도 선보였다.

덱스벤치는 소매·물류·제조·접객 등 4개 분야의 가상 작업 환경과 15개 작업으로 구성된다. 로봇이 실제 업무 환경에서 물체와 공간, 물리적 조건이 달라지는 상황에 얼마나 정확하게 대응하는지를 평가한다.

엔비디아는 그루트 2와 아이작 랩 3.0, 덱스벤치 등을 통해 로봇이 실제 산업 현장에서 수행할 수 있는 작업의 범위를 넓히고, 정밀한 조작 능력을 갖춘 로봇 개발을 지원한다는 계획이다.

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