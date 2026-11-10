백사장도 빈집도 미술관…보령 앞바다에 '예술의 섬' 뜬다

파도가 밀려드는 백사장과 섬마을 빈집, 어민들이 오가던 골목이 현대미술 전시장으로 바뀐다. 작품을 찾아 섬을 걷는 동안 바다와 숲, 주민들의 일상도 함께 만나는 여행이다. 내년 봄 충남 보령 앞바다에서 막을 올리는 ‘2027 제1회 섬비엔날레’가 그리는 풍경이다.

충남도와 보령시가 주최하고 섬비엔날레조직위원회가 주관하는 이번 행사는 2027년 4월 3일부터 5월 30일까지 58일간 원산도와 고대도 일원에서 열린다. ‘움직이는 섬: 사건의 수평선을 넘어’를 주제로 24개국 작가 70명·팀이 참여해 조각과 설치, 회화, 미디어, 퍼포먼스 등 작품 80여점을 선보일 예정이다.

섬비엔날레 사진공모전 수상작. ‘원산대교낙조’ 김전자

◇해변과 빈집으로 이어지는 전시

이번 비엔날레는 섬의 자연과 문화를 중심에 놓은 국제 현대미술전이다. 전용 전시장에 작품을 모아놓는 데서 나아가 해안과 마을의 유휴공간으로 전시 무대를 넓힌다. 관람객은 작품 사이를 이동하며 섬의 풍경과 생활공간을 함께 경험하게 된다.

전시 주제인 ‘움직이는 섬’에는 섬을 고립된 공간이 아니라 외부 세계와 끊임없이 관계 맺는 장소로 바라보는 시각이 담겼다. 바다로 둘러싸여 있어도 사람과 물자, 문화가 오가며 새로운 역사를 만들어온 공간이라는 뜻이다. 지역의 역사와 주민의 삶이 오늘의 세계와 어떻게 연결되는지를 예술로 풀어낸다.

예술감독은 김성연 전 부산비엔날레 집행위원장이 맡았다. 조직위가 공개한 전시계획에는 최평곤 작가의 ‘파랑새’, 김인중 신부의 스테인드글라스, 이용백 작가의 ‘피에타’ 등이 포함됐다. 야외에도 작품을 배치해 바다와 섬마을 풍경을 전시의 일부로 끌어들일 계획이다.

섬비엔날레 사진공모전 수상작. ‘효심이 머무는 섬 효자도’ 박준택

◇차로 닿는 원산도가 주전시장

원산도는 보령해저터널과 원산안면대교로 육지와 연결돼 자동차로 접근할 수 있다. 배를 타야 들어가던 섬에 도로가 놓인 데 이어, 이번에는 문화예술을 매개로 방문객을 맞는 셈이다.

주전시장은 원산도해수욕장 앞에 조성 중인 섬문화예술플랫폼이다. 지상 2층, 연면적 약 3989㎡ 규모로 올해 말 준공을 목표로 하고 있다. 전시는 이곳을 중심으로 원산도와 고대도의 빈집, 유휴공간, 백사장, 해안도로 등으로 이어진다.

주전시장 바깥에는 도민들의 기억도 남는다. 공공예술 프로젝트 ‘섬의 기억’을 통해 섬에 얽힌 사연을 그림과 글 등으로 모아 그림타일로 제작하고, 길이 64m의 ‘ㄱ’자형 야외 담장에 영구 설치할 예정이다. 전문 작가의 작품과 시민들의 이야기가 한 공간에서 만나는 구상이다.

섬비엔날레 사진공모전 수상작. ‘오로봉가는길 노인’ 강재환

◇고대도에 쌓인 교류의 역사 주민도 예술의 주체

또 다른 무대인 고대도는 바다를 통한 문화 교류의 역사를 품고 있다. 독일인 선교사 칼 귀츨라프가 1832년 방문해 주민들에게 성경과 전도 문서를 나눠주고 감자 재배법 등을 전한 곳이다. 국내 초기 개신교 선교의 현장으로 알려져 있다.

이 역사를 소개하는 고대도 해양문화체험관은 2024년 본격 운영을 시작했다. 귀츨라프 관련 전시와 섬의 역사·해양문화를 살펴볼 수 있는 공간이다. 비엔날레는 이처럼 섬에 축적된 이야기에 현대미술을 접목해, 풍경 감상에서 한 걸음 더 들어가는 관람 경험을 마련한다.

주민들의 참여도 행사 준비의 한 축이다. 원산도와 고대도 주민들이 참여한 문화예술교육 프로그램 ‘파도의 춤’을 개막식 공연으로 발전시키고, 지역 특산물을 활용한 대표 음식도 선보일 계획이다. 주민협의회에서는 화장실 확충과 경관 개선 등 방문객 편의와 주민 생활에 관련된 문제를 함께 논의하고 있다.

섬비엔날레 사진공모전 수상작. ‘원산도 바다이야기’ 황의범

◇2033년에는 5개 섬으로

섬비엔날레는 2년마다 개최하며 무대를 단계적으로 넓힌다. 2027년 원산도·고대도에서 출발해 2029년 삽시도, 2031년 장고도, 2033년 효자도를 더하는 계획이다. 각기 다른 자연과 생활문화를 가진 보령의 5개 섬을 하나의 예술여행 무대로 연결한다는 목표다.

이를 위해서는 작품의 완성도와 함께 섬 사이 이동, 관람 편의, 주민 소득을 연결하는 운영이 중요하다. 조직위도 원산도와 고대도를 잇는 이동 방안과 주차·안전시설 보강, 관광상품 개발 등을 준비 과제로 제시했다.

비엔날레가 지향하는 섬 지역 활성화는 관람객의 발길이 숙박과 식사, 지역 소비로 이어질 때 힘을 얻을 수 있다. 행사 뒤에도 작품과 공간, 주민들의 참여 경험이 지역의 문화자산으로 남도록 하는 일이 첫 비엔날레의 성과를 가늠할 기준이 될 전망이다.

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