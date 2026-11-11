81세 英 해리슨, 정통 SF로 부커상 품다

영국 작가 M 존 해리슨(81)이 포스트 아포칼립스 소설 ‘모든 것의 끝(The End of Everything)’으로 부커상을 수상했다. 1969년 부커상 제정 이후 정통 SF 소설이 수상작으로 선정된 것은 처음이다. 해리슨은 역대 최고령 수상자 기록도 세웠다.



부커상 재단은 9일(현지시간) 해리슨을 올해 수상자로 발표했다. 그는 최종 후보 6명 중 더글러스 스튜어트·말런 제임스 등 기수상자와 퓰리처상 수상 작가 엘리자베스 스트라우트를 제치고 영예를 안았다. 심사위원단은 논의 끝에 만장일치로 수상작을 결정했다.

영국 작가 M. 존 해리슨이 9일(현지시간) 부커상 시상식에서 소설 ‘모든 것의 끝(The End of Everything)’으로 수상한 뒤 트로피를 들어 올리고 있다. 런던=EPA연합뉴스

‘모든 것의 끝’은 원인을 설명할 수 없는 대재앙이 발생한 수십 년 뒤 미래를 배경으로 한다. 주인공 필립 테넌트는 정체불명의 거대하고 기이한 존재 ‘이게티(iGhetti)’가 출몰하는 세계에서 분투하던 중 해안에서 형태를 자유자재로 바꾸는 수수께끼의 물체를 발견한다. 심사위원장인 고전학자 메리 비어드는 이 작품을 “미래라는 렌즈를 통해 오늘날의 정치를 바라본 소설”이라고 평했다.



정통 SF 작가의 수상이라는 점에서 이번 결과는 이례적이다. 개비 우드 부커상 재단 이사장은 과거 수상작에도 SF 요소가 등장한 사례는 상당수 있었지만 “정통 SF에서 부커상을 배출한 것은 해리슨이 처음”이라며 “수십 년간 쌓아온 문학적 역량이 작품 곳곳에 스며들어 있는 작가에게 주어진 역사적 수상”이라고 평가했다.



해리슨은 시상식 후 기자회견에서 독자들에게 전하고 싶은 메시지에 대한 질문에 “암울한 세상이고, 앞으로 암울할 것”이라며 “하지만 모든 것이 끝나는 순간에는 어떤 식으로든 해방감이 있을지도 모른다. 희망이나 결말이라고 부르지는 않겠지만, 어떤 종류의 안도감은 있을 수 있다”고 말했다.



1945년 영국 워릭셔에서 태어난 해리슨은 1965년 첫 단편을 발표한 뒤 60여년간 작품활동을 이어왔다. 2007년 ‘노바 스윙(Nova Swing)’으로 아서 C 클라크상을, 2020년에는 ‘다시 솟아오르는 침몰한 대지(The Sunken Land Begins to Rise Again)’로 골드스미스상을 받았다. ‘모든 것의 끝’은 그의 열세 번째 장편소설이다.



SF를 문학의 주변부에 두는 관행에 오랫동안 문제를 제기해 왔다. 그는 수상 전 “소설가이자 비평가로 문학계의 균형을 바꾸기 위해 노력해 왔다”며 “잘 쓰인 SF 작품이 왜 문학적 픽션(literary fiction)으로 인정받아서는 안 되는가”라고 말했다.



영국 일간 가디언은 그의 수상이 “문학적 비전을 한 번도 타협하지 않은 채 주변부에서 주목받는 자리로 나아간 작가의 특별한 60년 여정”이라며 “그의 문학적 비전은 여전히 기이하고 독창적”이라고 평가했다.

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