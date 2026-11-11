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‘佛 유도 영웅’ 리네르, 2027년 대선 출마 선언

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서필웅 기자 seoseo@segye.com

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“젊은이의 미래 파괴” 현실 비판
평소 극우 부상에 우려 목소리

프랑스의 ‘유도 영웅’ 테디 리네르(37·사진)가 내년 프랑스 대선 출마를 선언했다.

9일(현지시간) AFP통신에 따르면 리네르는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 영상에서 “여러분에게 직접 말씀드린다. 저는 2027년 대통령 선거 후보”라고 밝혔다.

‘극우 세력의 부상’에 우려 목소리를 내 온 리네르는 이날도 “오늘날 우리는 서로 나란히 살아가고 있다. 내일은 우리가 서로 대립하며 살아가게 될까 봐 두렵다”고 말했다.

그는 “쇼핑카트에 물건을 담으며 이를 악무는 아버지나 어머니를 보는 것이 괴롭다”, “적절한 인맥이나 적절한 이름, 적절한 피부색을 갖고 있지 않다는 이유로 젊은이의 미래가 파괴될 수 있는 체제” 등 프랑스의 현재 모습을 비판하기도 했다.

‘대안 후보’를 자처했지만 소속 정당이나 공직 경험 등이 없는 그가 내년 대선에서 유력 후보로 떠오르기는 쉽지 않을 것이란 전망이 많다.


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