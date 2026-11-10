신현송 한은총재, ‘국제결제은행 CPMI’ 의장 선임

신현송(사진) 한국은행 총재가 국제결제은행 세계경제회의(BIS GEM)에서 ‘지급 및 시장인프라 위원회(CPMI)’ 의장으로 선임됐다. 임기는 2029년 11월까지 3년.

신현송 한국은행 총재. 연합뉴스

10일 한국은행에 따르면 신 총재는 비(非)미국·유럽 중앙은행 총재로서는 최초로 CPMI 의장에 선임됐다. CPMI는 지급결제제도, 금융시장인프라와 관련된 국제기준을 제정하는 BIS 총재회의 산하 핵심 위원회 중 하나다. 한국거래소, 한국예탁결제원, 금융결제원 등이 준수해야 할 국제기준인 ‘금융시장인프라에 관한 원칙(PFMI)을 국제증권감독기구(IOSCO)와 공동으로 제정하기도 했다.

국제금융 질서에 영향을 미치는 위원회다 보니 기존에는 티머시 가이트너 전 미 뉴욕연방준비제도(Fed·연준) 총재(2005~2009), 폴 터커 영란은행 부총재(2012~2013) 등 미·영, 유럽의 주요 중앙은행 고위 임원이 의장직을 맡았다. 현재 주요 28개 중앙은행이 회원기관으로 가입돼 있다.

한은은 “신 총재의 국제적 명성과 신망에 더해 한은이 디지털화·토큰화 등 미래 지급결제 분야에서 전문성을 축적해 온 점을 국제사회가 인정한 결과”라며 “의장 선임을 계기로 한은이 지급결제 분야 국제기준 수립을 주도하면서 글로벌 금융 커뮤니티에서 리더십을 강화할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이병목 한은 금융결제국장은 “한국이 국제사회 글로벌 금융 질서를 이끌어내고 그에 맞는 리스크 관리와 기준 제정에 큰 역할 수행한다는 점에서 한국 금융 역사의 큰 이정표”라고 설명했다.

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