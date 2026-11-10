‘국내 알루미늄 압연 선구자’ 이재섭 조일알미늄 창업주 별세…향년 86세

대한민국 알루미늄 압연산업의 기틀을 닦고 발전 단계를 이끌어 온 이재섭 조일알미늄 창업주(회장)가 10일 별세했다. 향년 86세.

1940년 대구에서 태어난 고인은 한양대 공과대학 공업경영학과를 졸업하고 영남대 경영대학원을 수료했다. 이후 1974년 조일알미늄을 창업하며 국내 알루미늄 산업에 본격적으로 뛰어들었다. 1985년 대표이사 사장, 1998년 회장에 취임한 고인은 불모지나 다름없던 국내 알루미늄 압연 분야의 기술력과 품질을 세계적 수준으로 끌어올리는 데 평생을 바쳤다.

이재섭 창업주(회장). 조일알미늄 제공

고인은 외환위기(IMF)와 글로벌 금융위기 등 유례없는 경제적 격변기 속에서 탁월한 경영 능력을 입증했다. 당시 수많은 경쟁사가 폐업하거나 외국 기업에 피인수되는 상황에서도, 고인은 위기를 기회로 삼아 조일알미늄의 독보적인 성장을 견인하며 국내 제조업의 자존심을 지켰다. 고인의 경영철학은 단순한 외형 성장에 머무르지 않고 ‘상생과 환원’으로 향했다.

기업의 성과는 임직원과 나누고 지역사회에 돌려주어야 한다는 신념을 몸소 실천했다. 2007년에는 임직원들의 사기 진작을 위해 개인 보유 주식 20만 주(당시 시가 약 22억원 상당)를 우리사주조합에 무상 출연하기도 했다. 지역사회를 향한 따뜻한 손길도 멈추지 않았다. 2020년 코로나19 확산 당시 사재 7억원의 성금을 선뜻 기탁해 지역민들에게 큰 위로와 울림을 주었다. 이와 함께 춘곡장학회, 학교법인 상서학원, 윤당교육재단 등을 전폭적으로 지원하며 교육 발전과 차세대 인재 양성에도 각별한 애정을 쏟았다.

고인은 1984년 석탑산업훈장을 수훈한데 이어 1997년에는 한국∙프랑스 양국의 우호 증진과 경제교류 확대에 기여한 점을 인정받아 프랑스 정부가 수여하는 최고 권위의 ‘레종도뇌르’ 훈장을 받았다. 2024년에는 제50회 금오대상 시상식에서 특별 금오인상을 수상하는 영예를 안았다.

유족으로는 부인과 자녀들이 있다. 빈소는 대구가톨릭대학교병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 13일 오전 7시다. 장지는 경북 경산시 남천면 신방리 선영이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지