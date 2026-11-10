“워싱턴 내부 합의 없어”… 전작권·핵잠 추진 험로

미셸 스틸 주한미국대사가 한미의원연맹이 주최한 행사에서 “한국에 진출한 미국 기업이 공정한 환경에서 경쟁할 수 있어야 한다”고 밝혔다. 같은 행사에서 조셉 윤 전 주한미국대사대리는 우리 정부가 의욕적으로 추진 중인 전시작전통제권 전환에 대해 미국 내부의 “합의가 없다”고 했다. 자국 기업에 대한 차별을 주장하며 한국에 노골적으로 불만을 제기하고, 미국 정부와의 협의를 기초로 우리 정부가 적극적으로 추진 중인 사안을 두고 미국 내 공감대가 없다고 한 것이다. 한·미 간 불협화음이 날이 갈수록 노골화하는 양상이다.



10일 스틸 대사는 국회 한미의원연맹이 주최하고 동아시아재단이 주관한 제2회 한·미외교포럼에 참석해 “한강의 기적은 안보와 번영을 결코 떼어놓을 수 없다는 사실에 바탕을 둔 부인할 수 없는 진리”라며 이같이 밝혔다.

사진=뉴시스

스틸 대사의 ‘공정 경쟁’ 발언은 쿠팡 사태 등을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 전날 공정거래위원회는 쿠팡이츠의 시장지배적 지위 남용 등을 이유로 쿠팡에 3008억원의 과징금을 부과하기로 했다. 스틸 대사는 앞서 미국 상원 인준 청문회와 주한미국상공회의소(암참) 행사에서도 미국 기업이 공정한 경쟁 환경에서 사업할 수 있어야 한다는 점을 거듭 강조해왔다. 다만 이날 발언에서 쿠팡이나 공정위의 제재를 직접 거론하지는 않았다.



한·미 간 경제·안보 협력의 지속성을 확보하기 위한 의회의 역할도 강조했다. 스틸 대사는 “지난해 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대통령이 한 세대에 한 번 있을 만한 수준으로 양국 동맹을 획기적으로 격상시켰다”며 “3500억달러 규모의 미국 전략산업에 대한 한국의 투자가 포함됐고, 국회가 특별법을 통과시키면서 약속은 현재 추진 중인 사업들로 구체화됐다”고 설명했다. 그러면서 “국회의 예산 처리를 통해 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5%까지 증액하겠다는 약속 이행에도 한 걸음 더 다가갈 것”이라고 부연했다.

10일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 제2회 한미외교포럼에서 미셸 박 스틸 주한미국대사가 축사하고 있다. 연합뉴스

전시작전통제권(전작권) 전환 등 한·미 간 주요 안보 현안에 대해서는 진전이 쉽지 않을 것이라는 전망이 제기됐다. 화상으로 포럼에 참석한 윤 전 대사대리는 “워싱턴에서는 전작권 전환의 조건이 갖춰졌다는 합의가 없다”며 “한국은 한·미 동맹을 약화시키지 않으면서 전작권을 돌려받기를 원하지만, 그것은 불가능하다. 동맹의 지휘구조를 약화시키지 않으면서 한국이 전작권을 가져오는 방법은 없다”고 말했다. 미국이 전작권 전환을 정치적 결단보다는 군사적 조건 충족 여부의 문제로 접근하고 있다는 설명도 내놨다. 그는 “군에서는 조건이 아니라 전환 날짜를 먼저 정하는 것은 기존 합의에 어긋난다는 데 대체로 동의하고 있다고 생각한다”고 말했다. 핵추진잠수함 확보와 원자력 협력 역시 “워싱턴 내 합의가 없다”며 향후 협의 과정이 순탄치 않을 수 있다고 전망했다.



한미의원연맹의 여당 쪽 공동회장을 맡기도 했던 조정식 국회의장은 이날 축사에서 “한·미 정상회담에서 합의된 ‘조인트 팩트시트’(공동설명자료)도 실질적 성과로 이어가게 함께 노력해야 할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지