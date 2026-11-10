‘청해부대 임무구역 확대’ 공은 국회로

호르무즈해협 안정화 기여 등을 염두에 둔 청해부대 임무 구역 확대 및 추가 군 자산 파견 등을 골자로 한 파견 연장 수정 동의안이 10일 국무회의에서 의결됐다. 해당 안건은 이재명 대통령의 재가를 거쳐 국회에 제출돼 동의 절차를 밟게 되는데 여권 내부와 일부 시민단체 중심으로 반대 의견이 적지 않아 논란이 예상된다.



동의안에는 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 등의 내용이 담겼다. 기존 전력인 구축함에 더해 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견하고, ‘국제 해상교통로상 항행의 자유 회복 지원’을 임무에 추가하는 내용도 포함됐다. EOD 및 무인 소해장비 파견과 ‘항행의 자유 회복 지원’ 임무 추가는 미국과 이란 간의 전쟁이 끝난 이후 진행될 것으로 보이는 국제사회의 호르무즈해협 기뢰 제거 작전 참여 가능성을 염두에 둔 것으로 해석된다.

지난 5월 청해부대 48진(왕건함) 부대원들의 부산작전기지 출항 환송식 모습. 연합뉴스

국무회의 의결에 따라 국회 동의 절차를 남겨둔 가운데 정치권에서는 진보 진영 군소정당을 중심으로 이번 청해부대 임무 확대가 호르무즈해협 ‘꼼수 파병’이라는 반발이 이어졌다.

진보당 김종훈 대표는 1인 시위에 돌입하며 “정부가 작전구역을 넓히려는 오만만은 호르무즈해협과 직결돼 있어 미·이란 간 군사적 충돌 위험이 상존하는 곳”이라며 “소말리아 해적을 잡는 부대에 기뢰 제거 전력을 추가하는 것은 누가 봐도 미국을 위한 우회 파병”이라고 비판했다.

조국혁신당 김준형 원내대표는 이날 KBS 라디오 인터뷰에서 “도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 1호 파병을 했다고 선전해 버리거나 이란이 추가 파병을 막기 위해 한국한테 경고사격 등 어떤 위험한 짓을 할 수 있다”며 “왜 이런 일을 하는지 이해할 수 없다”고 비판했다. 민주노총·참여연대·자주통일평화연대 등이 연대한 ‘미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동’은 “사실상 호르무즈 꼼수 파병”이라고 주장했다.

이와 관련해 국방부는 “청해부대는 전쟁에 절대 관여, 개입하지 않는다는 원칙하에, 독자 지휘 체계를 갖추고, 우리 국민과 선박을 보호하는 임무에 만전을 기할 것”이라고 강조했다.

이란과의 관계 관리도 신경 쓸 수밖에 없는 정부로서는 이란의 반발도 고려해야 한다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 9일(현지시간) 정례 브리핑에서 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 “군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다”고 날 선 반응을 보였다.

이에 대해 우리 외교부 당국자는 청해부대의 활동 원칙이 “전쟁 불관여·불개입”이라며 “이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고 있다”고 밝혔다. 이란 외무부 대변인의 반응에 대해선 ‘청해부대 파견’이란 용어를 사용하지 않았고, 양 국가 우호 관계가 오래되었다는 점을 명시한 점 등을 들어 메시지의 수위를 조절했다고 분석하기도 했다.

한편 이날 국무회의에서는 아크부대의 파병 연장 동의안도 함께 의결됐다. 아크부대는 아랍에미리트(UAE) 군 교육훈련 지원과 함께 연합훈련, 유사시 국민 보호 등을 임무로 하고 있다.

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