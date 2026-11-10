[사설] 젠슨 황 스캔들, 한국 AI산업 악영향 최소화해야

세계 최대의 인공지능(AI) 반도체 기업인 엔비디아를 이끄는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 스캔들 여파가 일파만파다. 젠슨 황이 외도를 시인한 중국계 여성이 중국 스파이로 의심됨에 따라 최근 미국 중간선거에서 상·하원을 장악한 민주당을 중심으로 의회 차원의 조사를 벼르고 있다. 이미 엔비디아 이사회의 조사와 미 연방수사국(FBI)의 수사는 시작됐다. 주가 급락의 책임을 묻는 주주 집단소송까지 직면한 젠슨 황을 상대로 CEO 사퇴 압력은 갈수록 거세질 전망이다. 이번 스캔들로 엔비디아의 중국 수출길이 제한된다면 고대역폭메모리(HBM)를 주로 공급하는 삼성전자와 SK하이닉스에 미칠 파장도 만만치 않을 것으로 우려된다.



당장 민주당은 중국에 대한 첨단 AI 반도체 수출을 제한하는 ‘AI 오버워치법’, 반도체 제조장비 수출을 규제하는 ‘매치법’, 수출 반도체의 위치와 사용 현황을 추적하는 내용의 ‘반도체 보안법’ 등 엔비디아와 AI 생태계 전반을 겨냥한 규제법안 처리를 요구하고 나섰다. 이들 법안이 의회를 통과·시행된다면 현지에서 대규모 투자를 진행하고, 중국에서 범용 메모리를 생산 중인 삼성전자와 SK하이닉스도 영향이 불가피하다.



이번 스캔들은 미 민주당이 중간선거 승리 여세를 몰아 데이터센터 규제를 강화할 것이란 우려와 맞물려 엔비디아 주도의 AI 공급망에 불확실성을 키우고 있다. 이재명 대통령은 어제 국무회의에서 중간선거 이후 대외환경 변화와 관련 “다각도로 분석해 상황별 대응책을 치밀하게 마련해달라”고 주문했다. 정부와 업계가 미 의회 움직임을 주시하면서 치밀한 전략을 세워야 한다.



젠슨 황은 그간 대규모 그래픽처리장치(GPU) 도입, 네이버 등에 대한 지분 투자, 국산 AI 반도체 공동 개발, 자율주행까지 엔비디아와 국내 기업 간 성사된 AI 협력사업을 주도해왔다. 그의 갑작스러운 거취 결정으로 인한 혼란에 대비하는 한편 차기 CEO 후보군과 미리 접촉면을 넓혀놓을 필요도 있어 보인다. 정부는 미·중 갈등으로 빚어질 국익 훼손을 막는 데 외교력을 집중해야 한다. 대중국 규제 강화를 대미 공급망 확대 기회로 삼는 지혜도 필요하다. 그간 우리의 주력 제품인 메모리 반도체의 품귀에 중국산을 공급 대안으로 검토해야 한다는 목소리가 미국 일각에서 나왔다. 기업들도 엔비디아의 GPU 공급망에 대한 과도한 의존에서 벗어날 대책을 세워 이번 파장이 메모리 주도권을 더욱 공고히 하는 계기로 삼길 바란다.

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