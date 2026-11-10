“앨리스 황, 中 투자자들에 엔비디아 GPU 확보 장담” [젠슨 황 스캔들 파장]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)의 정체와 행방을 둘러싼 의문이 커지고 있다. 중국 투자자들에게 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 확보를 장담했다는 보도도 나왔다.



파이낸셜타임스(FT)는 9일(현지시간) 앨리스 황이 지난해 초 중국 국유은행인 구이린은행 이사이기도 한 사업 파트너 캉웨이와 함께 수억달러 규모의 동남아시아 데이터센터 사업 투자를 유치하려 하면서 투자자들에게 “GPU 확보에 문제가 없다”고 자신했다고 보도했다. 알리바바를 고객으로 내세웠지만 젠슨 황과의 관계는 드러내지 않았다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황(오른쪽)이 식당 창가에 나란히 앉아 와인잔을 부딪치고 있다. 홍콩 매체 HK01은 9일(현지시간) 앨리스 황이 과거 위챗에 올린 사진들이 웨이보와 엑스(X) 등에서 재공유되고 있다고 전했다. 촬영 시점과 장소는 확인되지 않았다.

엑스(X) 캡처

앨리스 황은 중국 방송기자와 금융권에서 일한 것으로 알려졌지만 확인되지 않는다. 사모펀드 업계를 거쳐 2023년 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드에 한때 임원으로 이름을 올렸다. 블룸버그통신에 따르면 메가스피드가 들여온 엔비디아 제품은 46억달러(약 6조2000억원)어치가 넘고, 엔비디아가 데이터센터에서 확인한 것보다 수입한 칩이 5만개 더 많았다. 알리바바의 자금 지원을 받은 2024년 한 해에만 회사 자산은 3300만달러에서 30억달러로 불었다. 메가스피드는 불법 행위 의혹을 부인하고 있다.



현재 행방은 오리무중이다. 위챗과 이메일 계정은 삭제됐고, 취재진의 연락에도 응하지 않는다. 싱가포르 매체 스트레이츠타임스는 싱가포르 중심업무지구(CBD)의 고급 오피스 빌딩 7층에 소재한 메가스피드 사무실에는 지난해 말부터 거의 드나드는 사람이 없었다고 전했다. 지난해 싱가포르 경찰 조사를 받고 출국 금지된 것으로 전해졌지만, 중국으로 건너갔다는 소문도 돈다.

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