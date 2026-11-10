[설왕설래] 미인계 공작

1904년 초연된 푸치니의 오페라 ‘마담 버터플라이’(나비부인)는 일본 나가사키를 배경으로 미국 해군 장교 핑커턴과 일본 게이샤 초초상의 비극적인 사랑을 그렸다. 핑커턴의 배신에 절망한 초초상이 결국 자결하는 이야기다. 데이비드 크로넨버그 감독의 영화 ‘M. 버터플라이’(1993년)는 이런 구도를 뒤집은 작품이다. 1988년 미국 극작가 데이비드 헨리 황이 발표한 동명의 연극을 영화화했다.



영화는 실제 간첩 사건을 바탕으로 했다. 1964년 베이징 주재 프랑스 대사관 직원 베르나르 부르시코는 중국 경극 배우 스페이푸를 만나 사랑에 빠졌다. 그러나 스페이푸는 여성이 아닌 남성이었다. 여성 배역을 연기하던 스페이푸는 자신을 여성이라고 속였고, 부르시코는 이를 의심하지 않았다. 심지어 두 사람 사이에 아이까지 태어났다고 믿었다. 부르시코는 스페이푸를 통해 10여 년간 외교문서와 기밀자료 약 150건을 중국 측에 넘겼다. 두 사람은 1983년 프랑스에서 간첩 혐의로 체포됐다. 사랑과 기만, 첩보가 뒤얽힌 세계 첩보사의 기묘한 사건이다.



첩보전에서 미인계(Honey Trap)는 오래된 공작 수법이다. 호감을 얻어 연인이나 배우자처럼 가까운 관계를 맺고 경계심을 허문다. 이를 이용해 군사기밀과 외교정보, 기업의 기술자료를 빼내는 방식이다. 중국 병법서 ‘삼십육계’에도 31번째 계책으로 미인계가 등장한다. 춘추시대 월나라 왕 구천은 오나라 왕 부차를 무너뜨리기 위해 절세미녀 서시를 보냈다. 부차가 서시의 미색에 빠져 정사를 소홀히 한 틈을 타 월나라는 오나라를 멸망시켰다.



세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외도 사실을 인정하고 가족과 임직원에게 사과했다. 미국 정보당국은 외도 상대로 지목된 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭돼 젠슨 황과의 관계를 이용해 정보를 수집하고, 미국의 대중국 AI 반도체 수출정책에도 영향을 미치려 했다고 의심한다. 적국을 염탐하지 않는 나라는 없다. 미인계는 낡은 병법서에 갇힌 유물이 아니다. 기술패권 경쟁 시대에도 여전히 유효한 공작 수단이다. 세계에서 가장 빠른 AI 반도체를 만드는 사람도 심리적 허점까지 완벽하게 방어하기는 어려운 법이다.

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