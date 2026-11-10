[데스크의 눈] “무엇보다 말이 문제였다”… 盧의 회고

“무엇보다 말이 문제였다.”



노무현 전 대통령은 사후 자서전 ‘운명이다’에서 자신의 언어를 이렇게 돌아봤다. 인권변호사와 야당 정치인 시절 즐겨 쓰던 구어체와 반어법·냉소적 표현을 대통령이 돼서도 고치지 못했다는 회고였다. “대통령후보가 되고 선거를 하는 과정에서 언어습관을 고쳤어야 했다.” 권위주의적인 대통령 문화를 극복하면서도 국민에게 믿음과 안정감을 주는 언어를 썼어야 했다는 것이다. 그는 언론의 왜곡도 지적했지만 자신의 언어부터 돌아봤다.

이귀전 정치부장

이재명 대통령도 정면 돌파로 자신의 길을 열어왔다. 공격에는 맞섰고, 옳다고 믿는 일은 밀어붙였다. 그런 결단력은 정치인 이재명의 중요한 자산이었다. 대통령이 된 뒤에는 오히려 절제와 설득을 강조했다. 검찰개혁을 둘러싸고 더불어민주당 안에서 강경론이 분출하자 초선 의원들에게 “요란하게 뭔가를 개혁하겠다고 하면 실제 결과를 내기 어렵다”고 했다고 전해졌다. 외교·안보 부처의 업무보고에서는 “요란하게 주장하고 상대에게 삿대질하면서 압박을 할 때 내 이념과 가치 지향이 실현될 수 있을까”라고 물었다. 그렇게 하면 필연적으로 반발을 부른다고도 했다. “한 공동체의 운명을 책임지고 있을 때와 반대쪽에 있을 때는 또 다르다”고 덧붙였다.



그러나 실제 국정 운영에서 그 말이 언제나 같은 모습으로 나타난 것은 아니다. 공소청장과 중대범죄수사청장의 국무회의 참석 문제에서는 반대론에 강하게 맞섰다. 수사기관장도 국무회의에서 주요 국정 현안을 공유해야 한다는 구상이었다. 수사기관이 권력과 가까워질 수 있다는 우려에 사회관계망서비스(SNS)로 반박하며 인공지능(AI)이 내놓은 ‘위헌적 억지’라는 표현까지 소개했다. 국무회의에서는 수사기관장 참석을 ‘비정상의 정상화’로 규정하고 정치적 중립과 무슨 상관이냐고 되물었다. 논란이 커진 후 중수청장에게는 바쁘면 오지 않아도 된다며 “한 달에 한 번쯤은 오시라”고 했다. 참석 원칙을 지키면서도 방식에는 융통성을 뒀다.



농어민들과 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제를 논의할 때는 국익을 강조하면서도 반대하는 이들의 걱정에 귀를 기울였다. 가입 검토 자체를 철회해 달라는 요구까지 나왔다. “힘이 없다는 이유로, 숫자가 적다는 이유로 일방적인 손실을 강요해서는 안 된다”고 했고, 일본산 수산물 유입을 우려하는 말에는 자신도 “숨이 콱 막힌다”고 했다. 끝내 합의하지 못하면 자신이 책임지고 결정하겠다는 말도 했다.



다문화가정 산모의 공공산후조리원 우대제도에 대한 역차별 지적에는 SNS에서 “좋은 지적 감사하다”며 폐지 검토를 거론했다. 차별과 혐오를 부추길 수 있다는 우려가 나오자 형평성을 강조하며 반박을 이어갔다. 제도의 취지와 형평성을 함께 살필 논의가 대통령의 판단을 둘러싼 찬반 공방으로 번졌다. 농어민의 반대에는 피해를 헤아리는 말로 답했지만, 다문화가정 우대제도를 둘러싼 반론에는 ‘내로남불’과 ‘진영주의’를 꺼내 들었다.



지난 5일 ‘대통령의 Y’에서 이 대통령은 SNS에도 사람이 살고 그들도 국민이라고 했다. SNS를 줄이라는 조언은 현장에 나가 사람을 만나지 말라는 말처럼 들린다는 설명도 했다. 정치권과 언론의 공격 속에서 자신을 지켜준 직접 소통을 ‘목숨줄’에 비유하며, 논쟁과 토론은 많을수록 좋다고 했다. 자신이 비판 글을 인용하는 것은 국민에게 서로 다른 입장을 보여주기 위해서지만 당사자는 공개적인 공격으로 받아들이기도 한다고 했다.



정치인 시절에는 끝까지 맞서는 일이 정치인 이재명을 지키는 힘이었다. 대통령이 된 뒤에도 그 방식은 이어지고 있다. 하지만 대통령의 말은 더 이상 자신을 방어하는 데서 그치지 않는다. 그 한마디에 부처가 움직이고, 그 결정은 대통령의 판단에 동의하지 않는 국민에게도 영향을 미친다. 매번 마지막 반박까지 직접 해야 하는 것은 아니다. 때로는 자신이 옳다고 믿는 문제일수록 말을 보태기보다 다른 목소리가 들어올 자리를 남겨두는 것도 소통이다.



이 대통령은 취임 당시 ‘모두의 대통령’을 약속했다. 한쪽만 대표하는 대통령은 ‘점령자’가 된다고도 했다. 노 전 대통령이 자신의 말을 돌아본 것은 임기를 마친 뒤였다.

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