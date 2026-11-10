영덕물가자미축제 3일간 1만5800명 방문

경북 '영덕물가자미축제' 3일간 1만5800명이 방문하는 등 대한민국 대표 수산물 축제로 자리매김했다는 평가를 받는다.

영덕군은 지난 6~8일까지 3일간 축산항 일원에서 열린 ‘제20회 영덕물가자미축제’에 약 1만5800명(용역업체 집계 기준)의 방문객이 다녀갔다고 10일 밝혔다.

지난 6~8일까지 영덕군 축산항 일원에서 열린 ‘제20회 영덕물가자미축제’ 현장 모습. 영덕군 제공

올해로 20회를 맞은 영덕물가자미축제는 방문객이 직접 참여하는 체험형 프로그램에 중점을 뒀다.

특히 지난해 처음 도입한 ‘씨푸드 그릴페스타(Seafood Grill Festa)’를 올해도 주요 프로그램으로 운영해 방문객들이 현장에서 물가자미와 해산물을 구워 먹으며 영덕의 바다 먹거리를 즐길 수 있도록 했다.

이와 함께 맨손 물고기 잡기를 비롯 무료 시식, 어촌 플리마켓, 패밀리존 체험부스 등 가족 단위 방문객도 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영됐다.

공연 행사로는 MBN 전국스타탄생 본선과 I-net TV 가요사랑콘서트, 지역 동아리 공연 등이 마련돼 축제장을 찾은 방문객들에게 색다른 볼거리를 제공했다.

김하섭 영덕물가자미축제 추진위원장은 “올해 축제는 지역의 청소년과 청년, 주민과 자원봉사자들이 한마음 한뜻으로 힘을 모아 완성했기에 성공적인 개최 이상의 깊은 의미를 지닌다”며 “축산항을 찾아주신 모든 분께 감사드리며, 내년에는 한층 더 완성도 높은 콘텐츠와 풍성한 먹거리를 준비해 대한민국을 대표하는 수산물 축제로 보답하겠다”고 말했다.

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