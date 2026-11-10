“탄소배출 주범” “기후 해결사”… AI 양면성 수면위 [김은재 기자의 COP31 리포트]

“이곳을 ‘탄소중립 행사장’으로 만들어 볼까요? 어떤 철강 자재를 어느 업체에서 공급받아야 탄소배출을 최소화할 수 있을지 인공지능(AI)이 알아서 찾아줍니다.”



튀르키예 안탈리아에서 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 개막한 9일(현지시간) 그린존(Green Zone) 내 과학·기술 전시구역. 독일 소프트웨어 기업 ‘SAP’의 기후지원 파트너 마르테인 마리너스 앙투안 틸런이 대형 스크린을 손가락으로 몇 차례 두드리며 자신 있게 말했다. 터치 몇 번에 AI 에이전트 ‘쥴(Joule)’이 친환경 철강 자재를 공급할 업체들을 찾아내더니 구매 선택지를 줄줄이 화면에 띄웠다.



곧이어 220개의 재생에너지 설비를 구매하겠다고 하자 이번엔 AI가 되물었다. “어떤 종류의 설비가 필요한가요? 예산은 얼마인가요?” 조건을 입력하자 AI는 운송 과정의 탄소배출까지 고려한 구매 방안을 제시하고 입찰요청서를 뚝딱 만들어냈다. 틸런은 “프로젝트 수행부터 지출 관리까지 AI로 효율화해 ‘탄소배출 제로(0)’에 다가설 수 있는 시대가 왔다”고 설명했다.

제31차 COP31가 개막한 9일 튀르키예 안탈리아의 그린존 전시장에서 튀르키예의 대표 통신사 튀르크텔레콤이 AI 기반 자율주행 차량공유 기술을 공개하고 있다.

COP31 개막 첫날, 그린존 전시장을 관통한 핵심 키워드는 ‘AI’였다.



AI와 5세대 이동통신(5G) 기술을 활용해 차량을 공유하도록 한 자율주행 전기차부터 기업의 에너지 사용량과 탄소배출량을 한꺼번에 관리하는 AI 솔루션까지 다양한 기술이 등장해 관람객들의 눈길을 끌었다. 막대한 전력 소비로 기후위기를 부추긴다는 비판을 받아온 AI가 이곳에선 탄소배출을 줄이는 ‘해결사’로 변신한 것이다.



AI 기반 자율주행 차량공유 서비스를 선보인 ‘튀르크텔레콤’의 로봇기술 매니저 카디르 아타칸 아타는 “여러 사람이 전기차 한 대를 공유하면 각자 자동차를 운행할 때보다 탄소배출을 줄일 수 있다”고 설명했다. 이 같은 기술들은 COP31 의장국인 튀르키예가 국제사회에 제안한 ‘AI 활용 방향’과도 맞닿아 있다.

튀르키예가 이번 총회에서 추진하는 ‘안탈리아 AI 서약’은 AI를 단순히 청정에너지로 관리해야 할 탄소배출원으로 바라보고 있지 않다.



AI 데이터센터 등이 초래하는 환경적 부담을 최소화하면서도 AI를 온실가스 감축에 적극 활용하자는 쪽에 더 가깝다. 탄소 배출을 늘리는 골칫거리이자 탄소 감축을 이끌 혁신기술로 주목받는 AI. 세계 각국 대표단과 기후 전문가들이 모인 안탈리아에서는 이 같은 AI의 양면성을 놓고 치열한 고민이 이어지고 있었다.



튀르키예 AI 기업 소속 지속가능성 전문가 제렌 괴르귀네르는 “AI가 막대한 양의 에너지와 물을 소비한다는 점에서 부정적 측면도 분명히 있다”며 “다만 AI를 활용한 에너지 사용량과 탄소배출 관리가 온실가스 감축에 혁신적으로 기여할 수 있다는 점에도 국제사회가 더 많은 관심을 기울여야 할 때”라고 강조했다.

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※이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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