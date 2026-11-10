北 “신형 어뢰 동해서 발사시험”

북한은 무기 개발 관련 기관들이 공동개발한 신형 어뢰무기 발사시험을 동해에서 진행하고, 내년에 실전배치될 것임을 예고했다.



조선중앙통신은 “국방과학원과 미사일총국, 수뢰무기연구국은 9일 신형어뢰 무기체계의 전투적 효과성을 검증했다”고 10일 보도했다.

북한은 무기 개발 관련 기관들이 공동개발한 신형 어뢰무기 발사시험을 동해에서 진행하고, 내년에 실전배치될 것임을 예고했다. 사진은 지난 11월 4일 북한 미사일총국이신형 반항공미사일종합체의 설계기술적 특성을 확증하기 위한 시험발사 장면. 조선중앙통신·연합뉴스

통신은 이번 시험이 “무기체계들의 기술고도화를 위한 국방과학연구기관들의 의무적인 활동의 일환”이라며 신형어뢰 무기체계가 내년 초부터 해군에 실전배치된다고 전했다.



어뢰의 구체적인 제원이나 성능, 발사 플랫폼 등은 언급하지 않았다. 관련 사진 공개도 없었다. 시험발사 소식은 대외용 매체인 조선중앙통신에만 보도됐다.



북한은 지난달 15일에도 신형 초고속 정밀유도 어뢰무기체계 ‘잠-2.0’ 실탄을 시험발사했다. 당시 북한은 신형 어뢰에 목표 탐색 및 유도기능에 인공지능(AI) 기술이 도입됐다고 주장했다. 지난 5년간 180차례 시험을 거쳐 완성된 추진효율을 높이는 핵심기술과 로켓 추진 장치의 성능이 입증됐다는 주장도 펼쳤다.



북한은 우리 군과 비교해 열세였던 해군력 증강에 최근 부쩍 공을 들이며 수중 타격 능력 고도화를 추진하고 있다. 김정은 국무위원장은 지난해 6월 신형 5000t급 구축함 진수기념식 연설에서 “지금 각종 수상 및 수뢰무기체계들이 새로 연구개발되고 있다”고 언급했다.



합동참모본부는 북한의 이 같은 움직임과 관련해 “북한군의 무기 개발 동향을 면밀히 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

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