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이용철, 공소취소 질문에 “11일 말할 것”… 명확한 입장 내놓나

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홍윤지 기자 hyj@segye.com

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이틀째 ‘민감 현안’ 즉답 회피

청문회 준비단 사무실 11일 마련
李 관련 사건 지휘 여부 답변 주목

과거 ‘성남 라인’ 김병욱 변호 이력
李 후보 “대장동 사건 몰라” 선 긋기
유동규는 “함께 포커 쳐” 거듭 주장

이용철 법무부 장관 후보자가 인사청문회 준비 출근 이틀째에도 이재명 대통령 사건 관련 공소취소 지휘 여부와 ‘조작기소 특검’ 등 민감한 현안에 대해 말을 아꼈다. 인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근하는 11일 공소취소 관련 명확한 입장을 밝힐지 관심이 모인다.

이 후보자는 10일 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청에 출근하며 ‘조작기소 특검의 진상규명 결과를 보고 이 대통령의 사건에 대한 공소취소를 지휘할 의사가 있냐’는 취재진 질문에 “내일 인사청문회 준비단 사무실이 준비되는 것 같은데 그때 (답변)하겠다”고만 답변한 뒤 청사 안으로 들어갔다. ‘조작기소 특검 자체에 대한 비판도 있는데 어떻게 보느냐’, ‘대장동 개발 비리 사건과 쌍방울 대북송금 사건 등 기존 수사를 어떻게 평가하느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

이용철 법무부 장관 후보자가 10일 오전 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청으로 출근하고 있다. 뉴스1
이용철 법무부 장관 후보자가 10일 오전 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청으로 출근하고 있다. 뉴스1

이에 따라 이 후보자가 11일 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 공소취소 관련 명확한 입장을 내놓을지 주목된다.

이 후보자는 전날 출근길에선 “대통령께서 국회에 특검은 진상규명에만 집중할 수 있도록 기존 사건에 대한 이송 건을 빼고 오로지 진상규명에 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회도 특검법을 제정했다”고 답했다. 그러면서 “이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 게 맞다. 나머지 일은 법과 원칙에 따라 얘기하는 게 바람직하다”며 즉답을 피했다.

이 후보자가 과거 이 대통령의 최측근인 ‘성남 라인’ 인사들의 형사사건을 변호한 사실도 드러났다.

이 후보자는 법무법인 새길에서 변호사로 근무하던 2011년 초 더불어민주당 김병욱 전 의원과 정진상 전 민주당 당대표실 정무조정실장이 함께 기소된 공직선거법 위반 혐의 항소심에서 김 전 의원을 변호했다. 김 전 의원 등은 2010년 성남시장 선거에 출마한 이 대통령을 돕는 과정에서 이 대통령에 대한 지지 선언을 밝혔다는 ‘100명의 영남인 명단’을 허위로 작성해 언론에 보도자료 배포한 혐의를 받았다. 당시 1심과 2심은 공소사실을 유죄로 보고 김 전 의원에게 벌금 200만원, 정 전 실장에게 벌금 300만원을 선고했다. 하지만 대법원은 2011년 6월 공직선거법상 ‘경력 등’에 대한 허위사실을 공표했다고 인정하지 않으며 사건을 무죄 취지로 파기환송했고, 파기환송심과 재상고심을 거쳐 무죄 판결이 확정됐다. 이 후보자는 대법원 파기환송 판결이 나온 지 한 달 만인 2011년 7월 성남시 산하기관인 성남산업진흥재단 대표이사로 취임했다. 이 대통령 선거를 도운 핵심 인사의 변호를 맡은 뒤 자리를 옮긴 것이다.

정진상 전 더불어민주당 당대표실 정무조정실장. 뉴시스
정진상 전 더불어민주당 당대표실 정무조정실장. 뉴시스

정 전 실장은 이 대통령도 연루된 대장동 개발 의혹에 연루돼 있다. 2013∼2014년 대장동·위례신도시 개발 사업과 관련해 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 수억원대 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받고 있다. 이를 두고 야권은 이 후보자가 대장동 사건의 ‘숨은 조력자’라는 의혹을 제기하고 있지만, 이 후보자는 전날 취재진과 만나 “대장동 사건에 대해 아는 것이 거의 없다”며 선을 그었다.

대장동 의혹의 핵심 인물인 유 전 본부장은 이날 언론 유튜브 방송에 출연해 ‘이 후보자가 2010년 성남도시개발공사의 전신인 성남시설관리공단의 임원추천위원으로 재직하며 자신을 채용했으며 함께 포커를 쳤다’고 거듭 주장했다. 이 후보자는 앞서 유 전 본부장과 “일면식도 없었다”며 의혹을 부인했다.


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