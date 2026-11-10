이용철, 공소취소 질문에 “11일 말할 것”… 명확한 입장 내놓나

이용철 법무부 장관 후보자가 인사청문회 준비 출근 이틀째에도 이재명 대통령 사건 관련 공소취소 지휘 여부와 ‘조작기소 특검’ 등 민감한 현안에 대해 말을 아꼈다. 인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근하는 11일 공소취소 관련 명확한 입장을 밝힐지 관심이 모인다.



이 후보자는 10일 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청에 출근하며 ‘조작기소 특검의 진상규명 결과를 보고 이 대통령의 사건에 대한 공소취소를 지휘할 의사가 있냐’는 취재진 질문에 “내일 인사청문회 준비단 사무실이 준비되는 것 같은데 그때 (답변)하겠다”고만 답변한 뒤 청사 안으로 들어갔다. ‘조작기소 특검 자체에 대한 비판도 있는데 어떻게 보느냐’, ‘대장동 개발 비리 사건과 쌍방울 대북송금 사건 등 기존 수사를 어떻게 평가하느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

이용철 법무부 장관 후보자가 10일 오전 경기 과천시 정부과천청사 방위사업청으로 출근하고 있다. 뉴스1

이에 따라 이 후보자가 11일 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 공소취소 관련 명확한 입장을 내놓을지 주목된다.



이 후보자는 전날 출근길에선 “대통령께서 국회에 특검은 진상규명에만 집중할 수 있도록 기존 사건에 대한 이송 건을 빼고 오로지 진상규명에 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회도 특검법을 제정했다”고 답했다. 그러면서 “이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 게 맞다. 나머지 일은 법과 원칙에 따라 얘기하는 게 바람직하다”며 즉답을 피했다.



이 후보자가 과거 이 대통령의 최측근인 ‘성남 라인’ 인사들의 형사사건을 변호한 사실도 드러났다.



이 후보자는 법무법인 새길에서 변호사로 근무하던 2011년 초 더불어민주당 김병욱 전 의원과 정진상 전 민주당 당대표실 정무조정실장이 함께 기소된 공직선거법 위반 혐의 항소심에서 김 전 의원을 변호했다. 김 전 의원 등은 2010년 성남시장 선거에 출마한 이 대통령을 돕는 과정에서 이 대통령에 대한 지지 선언을 밝혔다는 ‘100명의 영남인 명단’을 허위로 작성해 언론에 보도자료 배포한 혐의를 받았다. 당시 1심과 2심은 공소사실을 유죄로 보고 김 전 의원에게 벌금 200만원, 정 전 실장에게 벌금 300만원을 선고했다. 하지만 대법원은 2011년 6월 공직선거법상 ‘경력 등’에 대한 허위사실을 공표했다고 인정하지 않으며 사건을 무죄 취지로 파기환송했고, 파기환송심과 재상고심을 거쳐 무죄 판결이 확정됐다. 이 후보자는 대법원 파기환송 판결이 나온 지 한 달 만인 2011년 7월 성남시 산하기관인 성남산업진흥재단 대표이사로 취임했다. 이 대통령 선거를 도운 핵심 인사의 변호를 맡은 뒤 자리를 옮긴 것이다.

정진상 전 더불어민주당 당대표실 정무조정실장. 뉴시스

정 전 실장은 이 대통령도 연루된 대장동 개발 의혹에 연루돼 있다. 2013∼2014년 대장동·위례신도시 개발 사업과 관련해 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 수억원대 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받고 있다. 이를 두고 야권은 이 후보자가 대장동 사건의 ‘숨은 조력자’라는 의혹을 제기하고 있지만, 이 후보자는 전날 취재진과 만나 “대장동 사건에 대해 아는 것이 거의 없다”며 선을 그었다.



대장동 의혹의 핵심 인물인 유 전 본부장은 이날 언론 유튜브 방송에 출연해 ‘이 후보자가 2010년 성남도시개발공사의 전신인 성남시설관리공단의 임원추천위원으로 재직하며 자신을 채용했으며 함께 포커를 쳤다’고 거듭 주장했다. 이 후보자는 앞서 유 전 본부장과 “일면식도 없었다”며 의혹을 부인했다.

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