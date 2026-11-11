BMW그룹, K 배터리와 잇따라 공급 계약

독일 완성차 업체 BMW 그룹이 한국의 대표 배터리 기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션과 고전압 배터리 셀 공급 계약을 맺으며 글로벌 공급망의 현지화와 다변화에 속도를 낸다.



BMW 그룹은 고전압 배터리 셀 공급사로 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 추가 선정하고 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 계약을 통해 삼성SDI는 유럽, LG에너지솔루션은 미국 현지 생산 시설에서 2020년대 후반부터 BMW에 고전압 배터리 셀을 조달할 예정이다.



이번 협력의 핵심은 BMW가 전사적으로 추진 중인 ‘현지 생산·현지 공급(local for local)’ 원칙이다. 주요 차량 생산 거점 인근에서 핵심 부품을 직접 조달함으로써 공급망의 안정성과 가격 경쟁력을 동시에 확보하겠다는 전략이다. 고전압 배터리는 주행거리와 충전 성능 등 전기차의 상품성을 좌우하는 핵심 부품인 만큼, 기술력을 검증받은 K배터리 기업들과의 파트너십을 통해 안정적인 조달 체계를 구축하겠다는 구상으로 보인다.



배터리 셀 조달뿐 아니라 조립 체계 역시 생산 거점과 밀접하게 연계한다. BMW는 독일 이를바흐-슈트라스키르헨, 헝가리 데브레첸, 중국 선양, 미국 우드러프, 멕시코 산 루이스 포토시 전 세계 5개 지역에 고전압 배터리 조립 공장을 새롭게 구축했다. 공급업체와 배터리 조립 시설, 차량 생산 공장 간 운송 거리를 줄여 효율성을 극대화하는 한편, 현지 일자리 창출과 지역 경제 기여 효과도 노린다.



BMW는 글로벌 공급망 다변화와 함께 배터리 자체 기술 역량 강화에도 공을 들이고 있다. 독일 뮌헨의 ‘배터리 셀 역량센터(BCCC)’에서 기술 개발을 담당하고, 파스도르프의 ‘셀 제조 역량센터(CMCC)’에서 자원 효율성을 검증한다. 잘힝의 ‘재활용 역량센터(CRCC)’에서는 자체 개발한 직접 재활용 기술로 원자재를 회수해 생산 공정에 다시 투입한다.

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