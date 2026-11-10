주담대 금리 상승에 입주 ‘발목’

대출금리 상승에 따른 잔금 마련 부담으로 전국 아파트 입주율이 하락했다. 지난달 입주율은 65%로 전월보다 3.2%포인트 떨어졌다. 수도권 입주율은 소폭 올랐지만 지방은 신규 입주물량이 몰린 일부 지역에서 기존 주택 매각과 세입자 확보가 어려워지면서 하락폭이 컸다.



10일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 지난달 수도권 아파트 입주율은 9월 79.8%에서 81.2%로 소폭 오른 반면 지방 입주율은 65.7%에서 60.9%로 낮아졌다.

10일 서울 시내 한 은행의 주택담보대출 상품 안내 현수막 모습. 뉴시스

지난달 아파트 미입주 사유 중 잔금대출 미확보 비중은 45.8%로 올해 들어 가장 높았다. 이어 △기존 주택 매각 지연(25.0%) △세입자 미확보(12.5%) △분양권 매도 지연(2.1%) 순이었다. 주택산업연구원은 지난 9월 주택담보대출 금리가 4.88%로 2012년 이후 최고 수준을 기록하는 등 대출 여건이 입주에 미치는 영향이 커지고 있다고 분석했다.



지역별로는 광주·전라권의 입주율이 9월 69.2%에서 지난달 53.7%로 15.5%포인트 떨어져 하락폭이 가장 컸다. 대구·부산·경상권도 8.4%포인트, 대전·충청권은 2.0%포인트 하락했다. 반면 수도권에서는 전세 매물 부족과 전셋값 상승 등의 영향으로 서울 입주율이 84.8%에서 87.6%로, 인천·경기권은 77.3%에서 78.1%로 상승했다.



이달 아파트 입주 전망은 수도권과 지방에서 엇갈렸다. 11월 전국 아파트 입주전망지수는 85.3으로 전월보다 2.7포인트 올라 4개월 만에 상승 전환했다. 지방은 5.0포인트 상승했으나 수도권은 8.6포인트 하락했다. 서울은 14.1포인트 떨어져 수도권에서 하락폭이 가장 컸다. 지방에서는 경북(21.5포인트), 부산(16.6포인트), 세종(15.3포인트)의 입주 전망이 개선됐다.

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