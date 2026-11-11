외국인 쇼핑 증가·명품 판매 호조… 백화점 3사 3분기 실적 ‘함박웃음’

백화점 업계가 외국인 관광객 쇼핑 수요 증가에 명품과 같이 마진율이 높은 상품판매가 호조를 보이면서 3분기에 활짝 웃었다. 10일 공시된 ㈜신세계 3분기 실적에 따르면 신세계백화점 3분기 영업이익은 1037억원으로 전년 동기 대비 23.5% 증가했다. 순매출도 6892억원으로 전년 동기 대비 10.7% 늘었다. 신세계는 특히 3분기에 서울 본점(44%)과 강남점(17%), 부산 센텀시티점(14%) 등 백화점 핵심점포의 신장률이 두 자릿수를 기록했다고 밝혔다. 백화점의 매출 신장에 힘입어 ㈜신세계의 영업이익은 사상 최대인 1643억원을 기록했다. 전년 동기 대비 64.6% 증가한 수치다.

회사는 브랜드 경쟁력 강화와 차별화 콘텐츠 확대, 외국인 고객 증가 등 본업 경쟁력에 집중한 결과 호실적을 거뒀다고 분석했다. 신세계는 ‘K콘텐츠’를 선보이며 도심 랜드마크로 거듭난 본점 ‘신세계스퀘어’를 비롯해 강남점의 럭셔리 브랜드 강화 및 화제성 높은 팝업 등 체험형 콘텐츠 확대를 대표적인 사례로 꼽았다. 또 외국인 관광객이 늘면서 3분기까지의 외국인 매출액은 전년 동기 대비 2배 이상 증가한 8500억원을 기록했다. 3분기에는 신세계디에프(면세점)·신세계센트럴·신세계까사·신세계라이브쇼핑이 역대 최대 영업이익을 달성하는 등 연결 자회사들 성적도 좋았다. 신세계 관계자는 “백화점 본업 경쟁력과 자회사의 경영 체질 개선이 실적으로 이어지며 역대 최대 3분기 영업이익이라는 성과를 냈다”며 “미래를 위한 투자를 지속하는 한편 회사별 사업 전문화로 초격차 모멘텀을 만들 것”이라고 말했다.

앞서 발표된 롯데·현대백화점의 3분기 실적도 날개를 달았다. 롯데백화점의 3분기 매출은 전년 동기 대비 5.7% 오른 8081억원, 영업이익은 35.7% 늘어난 1129억원을 기록했다. 현대백화점도 매출(6145억원), 영업이익(1141억원)이 각각 전년 동기 대비 6.5%, 27.8% 올랐다.

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