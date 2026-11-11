KT, 3Q 영업익 6% ↓… AX는 성장세

KT가 지난해 일회성 분양이익에 따른 기저효과와 고객 보답 프로그램 비용 등이 겹치며 3분기 수익성이 나빠졌다.



KT는 연결 기준 3분기 매출 6조9975억원, 영업이익 5053억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기보다 각각 1.8%, 6.1% 감소했다. 계열사를 제외한 별도 기준 매출은 4조9878억원, 영업이익은 2993억원이다. 별도 영업이익은 지난 7월 종료된 고객 보답 프로그램과 인공지능 전환(AX) 사업 관련 비용 증가 등의 영향을 받았다.



부문별로 보면 무선 서비스 매출은 고객 보답 프로그램 영향으로 전년 동기 대비 3.9% 줄었다. 기업서비스 매출은 지난해 대형 구축사업 종료에 따른 기저효과로 0.7% 감소했다. 올해 기업간거래(B2B)·AX 사업의 3분기 누적 수주 규모는 전년보다 20% 이상 늘었다. KT는 AX 사업 확대에 속도를 내 2031년까지 AI 데이터센터 용량을 1GW(기가와트) 이상으로 늘릴 계획이다.

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