산불 끄다 숨진 일반직 공무원도 ‘순직군경’ 인정

재활통계 신설… 복귀 지원 체계화
산불 진화나 재난 현장 구조활동을 지원하다 순직한 일반직 공무원도 군인·경찰·소방관처럼 ‘순직군경’으로 인정받을 수 있게 된다.
인사혁신처는 10일 이 같은 내용을 담은 ‘공무원 재해보상법 시행령’ 일부개정안을 입법예고했다고 밝혔다. 이번 개정안은 21일까지 입법예고 기간을 거쳐 내년 2월 시행된다.
순직군경은 국가유공자의 한 유형이다. 개정안에 따르면 앞으로 군인·경찰·소방 직무와 유사한 위험직무를 수행하다 사망한 일반직 공무원은 국가유공자법상 ‘순직군경’으로 인정받을 수 있다. 공무원재해보상심의회와 보훈심사위원회는 숨진 공무원이 실제 수행한 업무의 성격과 위험성 등을 심의해 인정 여부를 판단한다. 기존에도 일반직 공무원이 보훈 심사를 거쳐 예외적으로 순직군경으로 인정된 사례가 있었지만, 원칙적으로는 군인·경찰·소방관이 대상이었다.
업무 중 다친 공무원의 치료와 직무복귀를 지원하기 위해 재활 통계 작성·관리 근거도 마련한다. 공무상 병가 등 재활 현황을 파악해 이를 정책에 반영할 수 있도록 통계 항목과 절차를 정한다. 이 과정에서 필요한 민감정보를 처리할 근거도 마련한다. ‘순직심의 국민참여제도’는 올해 시범운영을 거쳐 내년부터 본격 시행한다. 심의에 필요한 관계기관 자료 요청 범위도 확대한다. 재해보상 급여 지급에 쓰이던 ‘재해보상부담금’은 ‘재해예방 및 보상부담금’으로 명칭을 변경하고, 재해예방과 재활·직무복귀 지원에도 활용한다.
김정연 인사처 재해보상정책관은 “위험직무 수행 중 순직한 공무원 예우를 강화하고, 업무수행 중 다친 공무원이 치료·재활을 거쳐 직무에 복귀할 수 있도록 지원 기반을 조성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
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