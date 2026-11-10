“취약층 에너지바우처 재신청 도와드려요”

이사나 세대원 수 변경으로 에너지바우처 지원이 끊긴 취약계층을 정부가 먼저 찾아 재신청을 돕는다.



기후에너지환경부는 이 같은 내용의 ‘에너지바우처 찾아드림 서비스’를 새로 도입한다고 10일 밝혔다. 이날 국무회의에 ‘겨울철 취약계층 보호대책’ 중 하나로 보고됐다.

이승준 기후에너지환경부 기후적응과장이 10일 오전 세종시 정부세종청사에서 겨울철 취약계층 난방비 지원 추진 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

찾아드림 서비스는 상담원이 대상자에게 직접 연락하는 방식이다. 이후 담당 공무원이 재신청을 처리한다. 수급자는 행정복지센터를 찾지 않아도 바우처를 다시 쓸 수 있다. 기후부는 고령·장애 등으로 중단 사실을 모르거나 센터 방문이 어려운 사례를 줄이기 위한 조치라고 설명했다. 대상은 내년 3월까지 바우처 사용이 중단된 2만5000여가구다. 바우처를 직접 쓰기 어려운 가구에는 난방비를 현금으로 미리 준다. 쪽방촌·고시원처럼 월세에 에너지 비용이 포함된 가구가 대상이다. 11월부터 사전 신청한 약 5300가구에 우선 지급한다.



집배원·사회복지사가 직접 방문해 바우처 사용을 돕는 ‘찾아가는 에너지복지 서비스’도 확대한다. 지난해에는 전액 미사용 5만9000가구를 찾아 약 99억원의 바우처 사용을 지원했다. 올해는 사용률 50% 미만 가구까지 포함해 최대 12만2000가구를 방문한다.



요금 체납 가구 보호 조치도 시행한다. 기초생활수급자 등이 도시가스 요금을 내지 못해도 올해 10월부터 내년 5월까지 공급을 끊지 않는다. 올해 12월부터 내년 2월까지는 전기 사용 제한을 해제한다. 지난해 수급기간 중 생긴 전기요금 체납액은 바우처 잔액 범위에서 낼 수 있게 했다. 올해 에너지바우처 지원 대상은 144만 가구로 지난해(140만가구)보다 4만가구 늘었다.



보건복지부는 위기징후 정보를 기존 47종에서 50종으로 넓혀 약 40만명의 위기 가구를 발굴한다.



복지멤버십 안내 대상 서비스는 기존 164종에서 209종으로 확대한다. 에너지·농식품바우처와 전기·가스요금 할인 등 겨울철 복지서비스 4종을 먼저 안내한다. 내년 1월21일부터는 국민이 직접 신청하지 않아도 아동수당 등 주요 복지급여를 받을 수 있도록 신청주의도 개선된다. 전국 경로당 6만9000개소에는 이달부터 5개월간 난방비 월 40만원(총 200만원)을 지원한다.

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