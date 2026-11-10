[스포츠 브리핑] 오세희, 사격선수권 소총 3자세 銀 외

오세희, 사격선수권 소총 3자세 銀

오세희(충북보건과학대)가 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회에서 은메달을 명중하며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 획득했다. 오세희는 9일(현지시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 대회 여자 50m 소총 3자세 결선에서 357.7점을 쏴 2위에 올라 3위까지 주어지는 올림픽 티켓을 잡았다. 앞서 여자 공기소총 금메달을 획득했던 반효진(대구공공시설관리공단)에 이어 두 번째다. 우승은 358.4점을 쏜 알렉산드라 스토야디노비치(세르비아)가 차지했고, 노바타 미사키(일본)가 348.2점으로 3위에 자리했다. 본선에서 591점(10점 명중 32개)을 쏴 4위로 결선에 합류한 오세희는 최하위가 한 명씩 탈락하는 단발 사격에서 마지막 1발을 앞두고 스토야디노비치에게 0.6점 앞섰지만 마지막 격발이 8.7점에 그쳐 0.7점 차이로 금메달은 놓쳤다.

맥고니글·스튜어트 MLB ‘신인왕’

디트로이트 타이거스 내야수 케빈 맥고니글(왼쪽))과 신시내티 레즈의 살 스튜어트.

내야수 케빈 맥고니글(디트로이트 타이거스)과 살 스튜어트(신시내티 레즈)가 10일 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) 투표 결과 올해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 양대 리그 신인왕으로 뽑혔다. 맥고니글은 1위 표 30표 중 28표를 휩쓸며 204점으로 여유 있게 아메리칸리그 신인왕으로 선정됐다. 맥고니글은 올해 타율 0.278을 치고 안타 168개에 홈런 18개를 때려 디트로이트 선수로는 통산 6번째 신인왕의 영예를 안았다. 올해 정규리그에서 홈런 32방에 타점 112개를 수확한 슬러거 1루수 스튜어트는 내셔널리그 신인왕 투표에서 1위 표 20표를 받아 170점으로 경쟁 후보를 따돌렸다. 신시내티 선수로는 9번째다. 내셔널리그 신인왕 후보 최종 3인에 이름을 올린 한국계 빅리거 JJ 웨더홀트(세인트루이스 카디널스)는 99점을 얻어 아쉽게 득표 순위 3위에 머물렀다.

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