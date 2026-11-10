[11일의 날씨] 청명한 하늘

볼링핀이 쓰러지는 장면을 상상한다. 열 개의 볼링핀이 한 번에 와르르 쓰러져 “깊은 구렁 속으로” 잠기는 장면 같은 것. 누군가는 웃으며 힘차게 ‘스트라이크!’ 외칠지도 모른다. 우리가 허물어지는 일에 대해, 세상으로부터 내던져지는 일에 대해 골몰하는 동안. “멍든 무릎을 바라보며” 간신히 어두운 시간을 견디는 동안. 그럴 때 무심코 떠올리는 존재, 엄마.