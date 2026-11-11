[이코노 브리핑] 하나銀 ‘대한민국 최우수PB은행’ 선정

하나銀 ‘대한민국 최우수PB은행’ 선정

하나은행은 글로벌 금융전문매체 ‘더 뱅커’와 금융 잡지 ‘PWM’이 공동 주최한 ‘제18회 글로벌 PB어워드’에서 국가별 최고상인 ‘대한민국 최우수 PB은행’을 수상했다고 10일 밝혔다. 이는 2011년 선정 이후 14회째 수상이다. 하나은행은 올해 ‘대한민국 최우수 가업승계 PB은행’, ‘대한민국 최우수 혁신 PB은행’ 상도 최초로 수상했다. 시상식에서 더 뱅커는 하나은행이 생애 전반을 설계하는 종합 자산관리 솔루션을 구축한 점 등에서 높은 평가를 받았다고 전했다.

카뱅, ‘고향사랑기부제’ 서비스 선보여

케이뱅크는 한국주택금융공사(HF)의 정책금융상품 ‘아낌e보금자리론’을 실행하는 고객에게 최대 25만원의 비용을 지원하는 이벤트를 한다고 10일 밝혔다. 이벤트 응모 후 아낌e보금자리론을 신청하고 실행기관으로 케이뱅크를 선택하면 첫 번째 지원금 5만원, 주금공의 심사가 끝나고 케이뱅크로 대출 승인이 통지되면 10만원이 지원된다. 케이뱅크 앱에서 약정을 완료하고 대출 실행일을 예약하면 마지막 10만원을 받을 수 있다.

카뱅, ‘고향사랑기부제’ 서비스 선보여

카카오뱅크가 세액공제와 답례품 혜택을 동시에 받을 수 있는 제휴 서비스 ‘고향사랑기부제’를 출시했다고 10일 밝혔다. 카카오뱅크 앱을 통해 고향사랑기부제에 진입하면 전국 지방자치단체별 답례품 정보를 한눈에 볼 수 있다. 출시 기념 이벤트도 진행한다.

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