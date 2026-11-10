발롱도르 품은 케인, ‘베스트 11’은 불발

기자단이 선정하는 발롱도르와 현역 선수들이 직접 투표하는 세계 베스트11에서 서로 다른 결과가 나왔다. 개인상 최고 영예인 발롱도르를 안은 해리 케인(바이에른 뮌헨·사진)이 동료들의 선택을 받지 못한 가운데 리오넬 메시(인터 마이애미)는 또 하나의 기록을 세웠다.



국제축구선수협회(FIFPRO)는 10일 공식 홈페이지를 통해 2026 남자 월드 베스트11을 발표했다. 이번 투표에는 전 세계 73개국 남자 프로축구 선수 1만9806명이 참여했다. 투표 대상은 2025년 8월 4일부터 2026년 7월 19일까지 30경기 이상 출전한 선수로, 골키퍼 1명과 수비수·미드필더·공격수 각 3명을 선정한 뒤 나머지 한 자리는 필드 플레이어 중 최다 득표자에게 돌아갔다.

바이에른 뮌헨의 해리 케인이 FIFPRO 월드 베스트11에 들지 못했다. 사진은 지난 11월 7일(현지시간) 케인이 동료들과 경기 후 팬들을 향해 박수를 보내고 있다. 로이터연합뉴스

메시는 엘링 홀란(맨체스터 시티), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)과 함께 공격수 부문에 이름을 올렸다. 2023년 이후 3년 만에 명단에 복귀한 메시는 개인 통산 18회 선정으로 역대 최다 기록을 경신했다. 15회 선정된 크리스티아누 호날두(알 나스르)와 격차도 벌렸다. 이번 명단에서 유럽 이외 리그 소속 선수는 메시가 유일하다.

리오넬 메시(인터 마이애미)는 엘링 홀란(맨체스터 시티), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)과 함께 공격수 부문에 이름을 올렸다.

반면 한 시즌 최고 선수에게 주어지는 최고 권위의 상인 발롱도르 수상자인 케인은 2025~2026시즌 뮌헨의 분데스리가 우승과 잉글랜드 대표팀의 월드컵 4강 진출을 이끌었지만, 공격수 부문 득표율은 음바페(46.0%), 야말(37.4%), 메시(29.5%), 홀란(28.4%)에 이어 27.6%로 5위에 그쳤다. 2011년 프로 데뷔 이후 아직 한 차례도 FIFPRO 월드 베스트11에 들지 못했다.



스페인의 신성 야말은 만 19세에 10대 선수 최초로 FIFPRO 월드 베스트11에 두 차례 선정됐다. 올해 월드컵 우승국 스페인은 최다인 4명을 배출했다. 야말 외에도 골키퍼 다비드 라야(아스널), 수비수 파우 쿠바르시, 미드필더 로드리(이상 바르셀로나)가 이름을 올렸다. 이밖에 수비수 아슈라프 하키미와 누누 멘데스(이상 파리 생제르맹), 미드필더 주드 벨링엄(레알 마드리드)과 비티냐(파리 생제르맹)도 선정됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지