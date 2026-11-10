中, 쑨원 탄생 160주년 대대적 선전

중국 당국이 신해혁명을 이끈 쑨원(1866∼1925) 탄생 160주년(11월12일)을 맞아 대대적인 국가급 기념행사와 특별 다큐멘터리 방영으로 분위기를 조성하고 있다. 양안(중국과 대만)의 공통분모인 쑨원을 전면에 내세워 ‘하나의 중국’과 민족 단결을 부각하려는 의도로 해석되지만, 대만은 이를 통일전선 공작으로 규정하며 경계하고 있다.

시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

10일 싱가포르 연합조보에 따르면 관영 중국중앙(CC)TV는 이틀 전부터 6부작 다큐멘터리 ‘쑨원’을 황금시간대인 저녁 8시에 방영하기 시작했다. 이번 다큐멘터리는 인공지능(AI) 기술과 역사 사료를 결합해 쑨원의 구국 혁명 생애를 조명하면서, 그의 유훈이 오늘날 가장 광범위한 애국통일전선을 다지고 ‘조국 통일 대업’을 추진하는 데 중대한 의미를 지닌다고 강조했다.



탄생일 당일에는 베이징 인민대회당에서 최고 지도부가 대거 참석하는 고위급 기념대회가 열린다. 2016년 150주년 당시 시진핑 국가주석을 비롯한 정치국 상무위원들이 대거 참석했던 만큼, 올해 행사 역시 최고 수준의 격식으로 치러질 전망이다. 주요 도시에서도 지난 한 달여간 쑨원을 주제로 한 음악회와 전시회가 이어지며 기념 분위기가 전국적으로 고조되고 있다.



쑨원은 중국에서는 ‘위대한 혁명의 선구자’로, 대만(중화민국)에서는 국가를 세운 ‘국부’로 추앙받는다. 중국 공산당은 건국 초기부터 쑨원의 혁명 과업을 자신들이 완수했다는 ‘적통론’을 내세웠으며, 그의 ‘국가 통일’ 유훈을 빌려 대만 독립 노선을 압박하고 있다.



왕쿤이 대만 국제전략학회 이사장은 연합조보와 인터뷰에서 “쑨원의 역사적 이미지를 통해 국가적 정체성과 양안의 공동 역사를 연결하려는 시도”라고 해석했다.



대만 정부는 중국의 선전전에 선을 긋고 있다. 대만의 대중국 정책을 총괄하는 대륙위원회는 지난달 “중국이 쑨원 기념을 빌미로 양안 역사를 왜곡하고 있다”면서 지자체장 및 공직자의 대륙 쑨원 기념대회 참석을 불허하고, 일반 대중에도 행사 참석을 자제해 달라고 당부했다.

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