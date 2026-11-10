트럼프, 참패 6일 만에 ‘부정선거론’… 보수 진영도 “제발 그만”

도널드 트럼프 미국 대통령이 결국 중간선거 패배 6일 만에 ‘부정선거론’을 꺼내 들었다. 사전투표에서 부정이 이뤄졌다는 평소의 주장을 반복했다. 민주당뿐 아니라 보수 진영에서도 부정적인 반응이 나온다. 이란 전쟁 등 책임론에 피트 헤그세스 국방장관의 탄핵 절차도 가동됐다.

도널드 트럼프 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “이번 ‘선거’가 공정했다고 진정으로 믿는 사람이 있는가”라며 “여론조사가 어떻게 이렇게 틀릴 수 있는가”라고 주장했다.



그러면서 “일부 사전투표소는 투표율이 워낙 높아서, 아무리 많은 사람이 투표하러 갔다고 하더라도 이기는 것은 불가능했다”며 “모든 것은 투표기 때문이며, 이 기계가 유권자보다 훨씬 더 중요하다”고 덧붙였다.



사전투표에 민주당을 지지하는 표가 많았고, 이에 공화당 지지자들이 본투표 당일 현장 투표를 많이 했더라도 사전투표 부정선거 가능성 때문에 중간선거에서 졌다는 주장으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 투표 전인 지난달 “공화당 지지 지역에서 투표기가 고장 났다”는 등의 주장을 펼치며 투표기의 신뢰성에 의문을 제기해 왔다.



앞서 그는 지난 3일 중간선거 당일 공화당 참패가 확인된 뒤 “결과를 전적으로 수용할 의향이 있다”고 했지만, 6일 만에 부정선거론을 꺼내며 입장을 뒤집은 것이다.



뉴욕타임스(NYT)는 “선거 관리 당국은 광범위한 부정행위의 증거가 없었다고 밝혔다”면서 “투표기도 이미 연방 기관과 주 정부, 지역 선거 관리 사무소, 민간 연구소의 시험과 인증을 통해 엄격하게 감시·규제되고 있다”고 꼬집었다.



트럼프 대통령의 주장에 민주당은 물론 보수 진영에서도 비판의 목소리가 나왔다. 민주당 척 슈머 연방 상원 원내대표는 이날 엑스(X)에 “트럼프 대통령의 선거 부정주의로의 한심한 귀환은 필연적이었다”면서 “얼마든지 징징댈 수 있지만, 이 피할 수 없는 진실을 막을 수는 없다”고 지적했다. 폭스뉴스 앵커 출신인 보수 성향 방송인 메긴 켈리도 트럼프 대통령의 게시물에 “제발 그만둬라”라는 두 단어만을 남겼다.

도널드 트럼프 대통령을 바라보는 헤그세스 장관.AFP연합뉴스

헤그세스 장관 탄핵 절차도 본격화됐다. AP통신 등에 따르면 공화당 내 대표적 반(反)트럼프 인사인 토머스 매시 하원의원은 이날 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추 결의안을 재발의했다. 하원 전체회의에서 이틀 내 표결을 강제하는 ‘우선 처리’(Privileged) 형태로 발의가 이뤄졌다. 늦어도 11일에는 탄핵소추안 표결이 이뤄진다는 뜻이다.



매시 의원은 지난 9월에도 탄핵소추안을 발의했으나, 표결 전 회기가 종료되면서 처리가 미뤄졌다. 탄핵소추안에는 의회 승인 없이 이란과 전쟁을 벌이고 예멘과 베네수엘라에서 군사 작전을 하는 등, 국방부 장관으로서 권력을 남용했다는 내용 등을 담고 있다. 통신은 이번 주 표결에 들어갈 것으로 전망했다. 민주당이 모두 탄핵안에 동의할 경우, 공화당에서 이탈표가 4표만 나와도 안건은 통과된다.



트럼프 대통령은 헤그세스 장관을 옹호하며 교체할 뜻이 없음을 분명히 했다. 그는 기자들의 관련 질문에 “헤그세스가 뭘 했나, 그는 전쟁에서 승리했다”며 “우리는 (이란과 베네수엘라를 상대로 한) 두 전쟁에서 승리했고 세상을 훨씬 더 안전한 곳으로 만들었는데, 탄핵을 당해야 한다는 말인가”라고 반문했다.



선거 참패 후 트럼프 행정부의 국정 장악력이 약해질 것이란 우려가 나오지만, 마코 루비오 미국 국무장관은 선거 패배에도 외교 정책에는 변화가 없을 것이라고 잘라 말했다. 그는 이날 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 마친 후 기자들에게 “의회도 중요한 역할을 하지만, 외교 정책을 결정하는 가장 중요한 요소는 언제나 대통령이었고 앞으로도 그럴 것”이라고 말했다. 그는 트럼프 행정부가 국제 전쟁범죄재판소(ICC)를 제재 대상에 포함한 것에 대해서도 입장을 굽히지 않을 것이라고 덧붙였다.

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