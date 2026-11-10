홍준표 “정치자금법 위반 사건 주범 따로 있어”… 경찰 ‘짜깁기 수사’ 비판

홍준표 전 대구시장이 자신의 선거캠프 정치자금법 위반 사건과 관련해 경찰 수사에 강력한 의문을 제기하며 “이 사건 주범은 따로 있다”고 주장했다.

홍 전 시장은 10일 관련 사건의 변호를 위해 두번째로 대구지방공소청을 방문한 자리에서 기소 여부를 앞둔 수사에 대한 입장을 묻자 “5년 전에 무슨 일이 있었는지 전부 살펴봤다”며 이같이 밝혔다.

지난 10월 27일 홍준표 전 대구시장이 대구지법에 도착하고 있다. 대구=연합뉴스

그는 경찰의 수사 방식에 대해 “경찰이 사건을 편집하고 짜깁기해 버리면 검사가 짧은 시간 안에 기록을 숙지하고 판단할 수 있겠느냐”고 날을 세웠다. 이어 “검사에게는 직접 수사할 권한이 없다”면서 “이번 사건은 향후 공소청 역할을 가늠하는 사건이 될 것”이라고 덧붙였다.

홍 전 시장은 특히 “경찰이 가족뿐 아니라 나도 수사선상에 올려놨는데 이 사건 주범은 따로 있다”며 거듭 자신과 무관한 사건임을 강조했다.

앞서 지난 6일 대구경찰청은 2021년 국민의힘 대선 경선 당시 홍 전 시장 선거캠프의 정치자금 약 2억원을 부정하게 지출한 혐의로 캠프 관계자 김모씨 등 4명과 선거용역업체 관계자 박모씨 등 2명을 포함해 총 6명을 공소청에 불구속 송치했다.

경찰은 이들이 허위 거래, 이른바 ‘가공거래’를 통해 정치자금을 부정 지출하고, 허위 증빙서류를 바탕으로 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 것으로 보고 있다.

홍 전 시장은 해당 사건이 불거진 이후 피의자들의 변호를 직접 맡아왔으며, 지난달 27일에는 김씨와 박씨 등 2명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에도 함께 출석한 바 있다. 홍 전 시장은 페이스북 등을 통해서도 경찰의 부실 수사를 주장하며 제기된 의혹과의 연관성을 전면 부인하고 있다.

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