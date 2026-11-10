홍준표 “정치자금법 위반 사건 주범 따로 있어”… 경찰 ‘짜깁기 수사’ 비판

홍준표 전 대구시장이 자신의 선거캠프 정치자금법 위반 사건과 관련해 경찰 수사에 강력한 의문을 제기하며 “이 사건 주범은 따로 있다”고 주장했다.
홍 전 시장은 10일 관련 사건의 변호를 위해 두번째로 대구지방공소청을 방문한 자리에서 기소 여부를 앞둔 수사에 대한 입장을 묻자 “5년 전에 무슨 일이 있었는지 전부 살펴봤다”며 이같이 밝혔다.
그는 경찰의 수사 방식에 대해 “경찰이 사건을 편집하고 짜깁기해 버리면 검사가 짧은 시간 안에 기록을 숙지하고 판단할 수 있겠느냐”고 날을 세웠다. 이어 “검사에게는 직접 수사할 권한이 없다”면서 “이번 사건은 향후 공소청 역할을 가늠하는 사건이 될 것”이라고 덧붙였다.
홍 전 시장은 특히 “경찰이 가족뿐 아니라 나도 수사선상에 올려놨는데 이 사건 주범은 따로 있다”며 거듭 자신과 무관한 사건임을 강조했다.
앞서 지난 6일 대구경찰청은 2021년 국민의힘 대선 경선 당시 홍 전 시장 선거캠프의 정치자금 약 2억원을 부정하게 지출한 혐의로 캠프 관계자 김모씨 등 4명과 선거용역업체 관계자 박모씨 등 2명을 포함해 총 6명을 공소청에 불구속 송치했다.
경찰은 이들이 허위 거래, 이른바 ‘가공거래’를 통해 정치자금을 부정 지출하고, 허위 증빙서류를 바탕으로 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 것으로 보고 있다.
홍 전 시장은 해당 사건이 불거진 이후 피의자들의 변호를 직접 맡아왔으며, 지난달 27일에는 김씨와 박씨 등 2명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에도 함께 출석한 바 있다. 홍 전 시장은 페이스북 등을 통해서도 경찰의 부실 수사를 주장하며 제기된 의혹과의 연관성을 전면 부인하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지