문재인 전 대통령 부부, 군산 방문…군산조선소·새만금 현장 둘러봐

문재인 전 대통령이 10일 부인 김정숙 여사와 함께 1박2일 일정으로 전북 군산을 방문했다. 군산조선소와 새만금 신항 등 지역 주요 산업 현장을 둘러보고 최근 개통한 고군산섬잇길을 찾아 지역 현안을 살폈다.

문재인 전 대통령. 연합뉴스

문 전 대통령 내외는 이날 오전 군산에서 이원택 전북도지사와 김의겸 더불어민주당 의원, 김재준 군산시장 등 옛 청와대 참모진과 오찬을 했다.

이어 제이오션중공업이 HD현대중공업으로부터 인수 절차를 진행 중인 군산조선소를 방문해 현황을 청취했다. 이달 개통한 고군산섬잇길도 찾아 명도∼광대도∼방축도 구간을 걸으며 트레킹 코스를 둘러봤다.

문 전 대통령은 고군산섬잇길 방문을 마친 뒤 새만금33센터를 찾아 개통을 앞둔 새만금 신항 건설 현황을 살펴볼 예정이다. 코로나19 당시 의료용 주사기 부족 사태 극복에 기여한 의료기기 제조업체 풍림파마텍도 방문하고, 배석자들과 만찬을 할 계획이다.

군산시 관계자는 “문 전 대통령 내외의 이번 방문은 현직 시절 애착을 가졌던 새만금 지역에 대한 관심 때문으로 안다”며 “비공식 일정이어서 현장 상황 등은 공개하지 않았다”고 말했다.

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